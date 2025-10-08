Средняя цена б/у автомобиля в России опустилась ниже 1,4 млн рублей

Средняя цена подержанного легкового автомобиля в России впервые за долгое время опустилась ниже отметки 1,4 млн рублей. Об этом 8 октября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Так, по итогам сентября 2025 года средняя цена б/у легковушки в РФ составила 1 млн 396 тыс. рублей. Отмечается, что этот показатель был выше 1,4 млн рублей в течение последних 13 месяцев.

Сентябрьский результат оказался на 5,4% меньше, чем год назад, и на 2,2% ниже уровня месячной давности. Как объяснили аналитики, снижение цен на подержанные автомобили во многом связано с увеличением их предложения (количества объявлений о продаже).

Впервые порог в 1,5 млн рублей средняя цена машины на вторичном рынке превысила в сентябре 2023 года. В декабре того же года она оказалась выше 1,6 млн рублей.

Накануне сообщалось, что в III квартале 2025 года средняя цена нового автомобиля в России снизилась на 3% относительно января – марта и составила 2,83 млн рублей. Эксперты отметили, что предпосылками для плавного роста спроса стали умеренное снижение ключевой ставки, а также скидки и спецпредложения от дилеров, которые распродают скопившиеся остатки прошлого года.

До этого, 2 октября, сообщалось, что средняя цена на популярные автомобили с пробегом в III квартале 2025 года оказалась на 5,1% ниже, чем в I квартале, и составила 750 тыс. рублей.

