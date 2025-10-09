Путин отметил настрой Ирана на поиск развязок ситуации вокруг ядерной программы

Россия чувствует, что власти Ирана настроены на поиск приемлемых развязок ситуации вокруг ядерной программы. Об этом 9 октября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на саммите «Центральная Азия – Россия» в Душанбе.

«Только путем дипломатии и переговоров может быть разрешена ситуация вокруг иранской ядерной программы. Разумной альтернативы этому не существует, мы плотно контактируем с иранскими партнерами и чувствуем их настрой на поиск взаимоприемлемых развязок и возобновление конструктивного сотрудничества с МАГАТЭ», — отметил российский лидер.

Путин отметил, что во время недавнего визита в РФ гендиректора МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) Рафаэля Гросси, он подробно обсудил с ним ситуацию с ядерной программой Ирана.

«Он (Гросси. — ред.) тоже указал на стремление иранской стороны к решению всех проблем. Есть еще технические вопросы, но все они при реализации достигнутых договоренностей будут играть на то, чтобы достичь окончательного урегулирования и по этой очень сложной региональной проблеме», — сказал глава государства.

Первый заместитель постпреда РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский заявил 26 сентября, что секретариат ООН не имеет оснований для того, чтобы возобновить мандаты по мониторингу и реализации санкций против Тегерана. Полянский добавил, что попытки восстановить ограничительные меры заставят российскую сторону пересмотреть свои отношения с секретариатом.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде 19 сентября заявил, что призывы европейских стран к восстановлению санкций против Ирана являются стратегически неверным решением и предлогом для эскалации.

