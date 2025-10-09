Реклама
Путин отметил настрой Ирана на поиск развязок ситуации вокруг ядерной программы

Путин: иранскую ядерную проблему можно решить только дипломатическим путем
Фото: TASS/EPA
Россия чувствует, что власти Ирана настроены на поиск приемлемых развязок ситуации вокруг ядерной программы. Об этом 9 октября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на саммите «Центральная Азия – Россия» в Душанбе.

«Только путем дипломатии и переговоров может быть разрешена ситуация вокруг иранской ядерной программы. Разумной альтернативы этому не существует, мы плотно контактируем с иранскими партнерами и чувствуем их настрой на поиск взаимоприемлемых развязок и возобновление конструктивного сотрудничества с МАГАТЭ», — отметил российский лидер.

Путин отметил, что во время недавнего визита в РФ гендиректора МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) Рафаэля Гросси, он подробно обсудил с ним ситуацию с ядерной программой Ирана.

«Он (Гросси. — ред.) тоже указал на стремление иранской стороны к решению всех проблем. Есть еще технические вопросы, но все они при реализации достигнутых договоренностей будут играть на то, чтобы достичь окончательного урегулирования и по этой очень сложной региональной проблеме», — сказал глава государства.

Ядерный приговор: санкции ООН против Ирана могут вернуть в ближайшие недели
Как российское председательство в Совбезе способно изменить ситуацию

Первый заместитель постпреда РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский заявил 26 сентября, что секретариат ООН не имеет оснований для того, чтобы возобновить мандаты по мониторингу и реализации санкций против Тегерана. Полянский добавил, что попытки восстановить ограничительные меры заставят российскую сторону пересмотреть свои отношения с секретариатом.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде 19 сентября заявил, что призывы европейских стран к восстановлению санкций против Ирана являются стратегически неверным решением и предлогом для эскалации.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

