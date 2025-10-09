Карта спецоперации на Украине 9 октября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также карту военных действий на 9 октября можно в материале «Известий».

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Корчаковка, Алексеевка, Ястребиное и Кондратовка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Волчанск и Обуховка Харьковской области. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих. Уничтожены четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, семь артиллерийских орудий, семь складов боеприпасов и материальных средств.



Подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение подразделениям трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дружковка, Приволье, Краматорск, Северск и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 125 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ и три боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль HMMWV производства США и бронемашину Senator канадского производства. Уничтожены 21 автомобиль, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, воздушно-десантной, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Рубежное, Гришино, Сергеевка, Анновка и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 520 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Казак», два автомобиля и четыре артиллерийских орудия.





Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области и Тягинка Херсонской области. Уничтожено более 55 украинских военнослужащих, четыре автомобиля и пять станций радиоэлектронной борьбы.



Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение портовым сооружениям, энергетической инфраструктуре, хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 112 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения спецоперации ВСУ потеряли 667 самолетов, 283 вертолета, 89 275 беспилотных летательных аппаратов, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 429 танков и других боевых бронированных машин, 1598 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 317 орудий полевой артиллерии и минометов, 43 534 единицы специальной военной автомобильной техники

