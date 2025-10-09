Ночной дозор: как мобильные группы ПВО защищают Донецк от БПЛА
Противник активно применяет беспилотные летательные аппараты для атак на российские территории. Причем делает это неизбирательно, от чего страдает мирное население. Массированные налеты БПЛА с жертвами среди горожан переживает и Донецк. В ответ на эту угрозу были созданы мобильные группы противовоздушной обороны. Вооруженные крупнокалиберными пулеметами и переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) экипажи на автомобилях выходят на ночное дежурство. Корреспондент «Известий» провел одну из таких ночей с бойцами 23-го отдельного зенитно-ракетного дивизиона 51-й гвардейской армии, охраняющими небо над городом.
Ночной выезд на террикон
Крупные ударные беспилотники-камикадзе по конструкции и летным характеристикам часто сравнивают с авиацией времен Первой мировой. Их основная защита — не технологическая, а тактическая: скрытность, достигаемая полетом на малых высотах, и массовость, обеспеченная относительно невысокой стоимостью. Уходя в складки местности для маскировки от традиционных радаров и систем ПВО, эти аппараты работают преимущественно ночью.
Подготовка к выезду начинается до наступления темноты. В кузов пикапа загружают вооружение, приборы и зенитный станок для пулемета. С наступлением сумерек мобильная группа занимает позицию на одном из многочисленных терриконов, окружающих город. Пока устанавливается пулеметная тренога и завершается подготовка ПЗРК «Игла», окончательно темнеет и начинается ожидание. Оно может быть недолгим, если враг предпримет массированный налет, или же затянуться на многие часы. Противник не может проводить крупные атаки каждую ночь, но экипажи всегда находятся в полной боеготовности, не зная, когда придется лишь напряженно всматриваться в черноту неба, пытаясь уловить звук мотора, а когда пулеметные стволы будут раскалены от непрерывного огня.
— «Союзники» на линии боевого соприкосновения ведут наблюдение за пролетом БПЛА, а мы ждем их в заранее определенной зоне для уничтожения. На счету нашей группы уже около десяти крупных бензиновых беспилотников самолетного типа, не считая FPV-дронов и «Баб-ежек», — рассказывает Рекрут, командир мобильной группы 23-го отдельного зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона. Он устанавливает пулемет с тепловизионным прицелом на станок и готовит бинокль: тепловой след от мотора — главный признак, по которому обнаруживаются крупные ударные аппараты.
Рекрут демонстрирует установленный пулемет ПКМ. Он подчеркивает, что ведение огня по воздушным целям с его использованием требует особого навыка, поскольку это общевойсковой, а не специализированный зенитный пулемет. Мы обсуждаем трудности: увеличить количество огневых точек сложно, так как каждый станок нужно «приводить к нормальному бою», а сама конструкция должна позволять быстро разбирать и собирать систему с «сохранением нуля». Сделать такую в кустарных условиях сложно, поэтому Рекрут делает ставку на один, но идеально настроенный пулемет и постоянные тренировки.
Некоторое время обсуждаем с ним заводские станки старых зенитных пулеметов времен Великой Отечественной и новые системы с установкой многоствольных пулеметов ГШГ с тепловизорами на пикапах. Такие применяют на Черноморском флоте и периодически их можно видеть на роликах в интернете.
«Игла» с тепловизором
Ключевое средство борьбы мобильной группы — переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) «Игла». Пулемет выполняет роль целеуказателя трассирующими боеприпасами и обеспечивает прикрытие на ближней дистанции, в то время как «Игла» гарантирует поражение: теплового излучения двигателя дрона достаточно для уверенного захвата цели. Это особенно важно, поскольку вражеские беспилотники несут большое количество взрывчатки и поражающих элементов, нередко оснащенных самоликвидаторами или таймерами подрыва. Ракета ПЗРК, уничтожая дрон с большим количеством осколков, минимизирует возможный ущерб при падении обломков в черте города. Попадание же из пулемета, хотя и не редкость, не всегда приводит к полному разрушению корпуса и подрыву боекомплекта в воздухе.
— Чтобы обнаружить цель ночью, нам необходим тепловизионный прицел, – объясняет Артем, оператор ПЗРК, демонстрируя свое устройство. — Мы нашли в интернете чертеж крепления прицела к пусковой трубе ракеты. Сам прицел армейский, от крупнокалиберного пулемета «Утес», поэтому он выдерживает любую тряску и эффективно помогает нам в борьбе с дронами.
Простая система с пластиковым хомутом позволяет заранее оснастить крепежом каждую ракету, а память прицела (предназначенная для сменных стволов пулеметов) позволяет сохранить настройки для каждой пусковой трубы, чтобы быстро переставить его на новую после выстрела.
— Месяц назад мы сбили за городом FP-1. Это крупный аппарат, несущий около 50 кг взрывчатки. Всё прошло по плану, но подрыв в воздухе был такой мощи, что в округе ударной волной снесло всю гидроизоляционную пленку и разбило стекла. А неделю назад прямо с этой точки мы получили сигнал о приближении цели. Подготовились, услышали, увидели и начали работать трассерами, после чего наш стрелок поразил цель первой ракетой. Это был огромный беспилотник «Лютый» с размахом крыльев 6 м. Расход — одна ракета, цель поражена, — вспоминает Артем успешные перехваты.
Совет жителям
Эта ночь нашего дежурства прошла относительно спокойно. С вершины террикона далеко впереди видно, как горизонт освещают разрывы тяжелых боеприпасов в десятках километров. После того как по рации приходит сообщение о пролете низколетящего беспилотника, через полчаса в небе всего в паре километров видны трассеры очередей. Стрелки занимают боевые позиции, но ни вспышек, ни пусков вблизи больше не происходит — то, что летело в нашем направлении, было перехвачено. Ожидание возобновляется, и разговоры снова возвращаются к налетам на родной для всех собравшихся Донецк. Вспоминается недавний удар беспилотником по парку «Гулливер», который только открылся и где гуляли горожане, долгие годы лишенные такой возможности.
— Я сам коренной дончанин. У меня здесь мама, папа, сестра, моя семья ходит по этому городу, гуляет. Люди продолжают жить. Мы, военные, заточены на борьбу с противником. Но люди продолжают жить, и для них важно без тревоги отпустить ребенка в школу — вот почему наша работа так необходима, — эмоционально заключает Артем.
Он также советует, как только наступают сумерки, меньше передвигаться и находиться дома. Противник пытается всех обхитрить, и дроны летят не днем, а именно вечером.
— Я бы попросил от имени всех военнослужащих: поменьше передвигайтесь, а главное — не снимайте нашу работу и не выкладывайте ее в Сеть, потому что привязка к местности облегчает противнику поиск маршрутов пролета, — попросил Артем.