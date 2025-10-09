 
$
 
$
Ночной дозор: как мобильные группы ПВО защищают Донецк от БПЛА

Экипажи на пикапах с пулеметами и ПЗРК «Игла» прикрывают мирные кварталы города
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
Противник активно применяет беспилотные летательные аппараты для атак на российские территории. Причем делает это неизбирательно, от чего страдает мирное население. Массированные налеты БПЛА с жертвами среди горожан переживает и Донецк. В ответ на эту угрозу были созданы мобильные группы противовоздушной обороны. Вооруженные крупнокалиберными пулеметами и переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) экипажи на автомобилях выходят на ночное дежурство. Корреспондент «Известий» провел одну из таких ночей с бойцами 23-го отдельного зенитно-ракетного дивизиона 51-й гвардейской армии, охраняющими небо над городом.

Ночной выезд на террикон

Крупные ударные беспилотники-камикадзе по конструкции и летным характеристикам часто сравнивают с авиацией времен Первой мировой. Их основная защита — не технологическая, а тактическая: скрытность, достигаемая полетом на малых высотах, и массовость, обеспеченная относительно невысокой стоимостью. Уходя в складки местности для маскировки от традиционных радаров и систем ПВО, эти аппараты работают преимущественно ночью.

Пулемет на позиции мобильной группы ПВО
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Подготовка к выезду начинается до наступления темноты. В кузов пикапа загружают вооружение, приборы и зенитный станок для пулемета. С наступлением сумерек мобильная группа занимает позицию на одном из многочисленных терриконов, окружающих город. Пока устанавливается пулеметная тренога и завершается подготовка ПЗРК «Игла», окончательно темнеет и начинается ожидание. Оно может быть недолгим, если враг предпримет массированный налет, или же затянуться на многие часы. Противник не может проводить крупные атаки каждую ночь, но экипажи всегда находятся в полной боеготовности, не зная, когда придется лишь напряженно всматриваться в черноту неба, пытаясь уловить звук мотора, а когда пулеметные стволы будут раскалены от непрерывного огня.

«Союзники» на линии боевого соприкосновения ведут наблюдение за пролетом БПЛА, а мы ждем их в заранее определенной зоне для уничтожения. На счету нашей группы уже около десяти крупных бензиновых беспилотников самолетного типа, не считая FPV-дронов и «Баб-ежек», — рассказывает Рекрут, командир мобильной группы 23-го отдельного зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона. Он устанавливает пулемет с тепловизионным прицелом на станок и готовит бинокль: тепловой след от мотора — главный признак, по которому обнаруживаются крупные ударные аппараты.

Рекрут демонстрирует установленный пулемет ПКМ. Он подчеркивает, что ведение огня по воздушным целям с его использованием требует особого навыка, поскольку это общевойсковой, а не специализированный зенитный пулемет. Мы обсуждаем трудности: увеличить количество огневых точек сложно, так как каждый станок нужно «приводить к нормальному бою», а сама конструкция должна позволять быстро разбирать и собирать систему с «сохранением нуля». Сделать такую в кустарных условиях сложно, поэтому Рекрут делает ставку на один, но идеально настроенный пулемет и постоянные тренировки.

Мобильный расчет ПВО
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Некоторое время обсуждаем с ним заводские станки старых зенитных пулеметов времен Великой Отечественной и новые системы с установкой многоствольных пулеметов ГШГ с тепловизорами на пикапах. Такие применяют на Черноморском флоте и периодически их можно видеть на роликах в интернете.

«Игла» с тепловизором

Ключевое средство борьбы мобильной группы — переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) «Игла». Пулемет выполняет роль целеуказателя трассирующими боеприпасами и обеспечивает прикрытие на ближней дистанции, в то время как «Игла» гарантирует поражение: теплового излучения двигателя дрона достаточно для уверенного захвата цели. Это особенно важно, поскольку вражеские беспилотники несут большое количество взрывчатки и поражающих элементов, нередко оснащенных самоликвидаторами или таймерами подрыва. Ракета ПЗРК, уничтожая дрон с большим количеством осколков, минимизирует возможный ущерб при падении обломков в черте города. Попадание же из пулемета, хотя и не редкость, не всегда приводит к полному разрушению корпуса и подрыву боекомплекта в воздухе.

Чтобы обнаружить цель ночью, нам необходим тепловизионный прицел, – объясняет Артем, оператор ПЗРК, демонстрируя свое устройство. — Мы нашли в интернете чертеж крепления прицела к пусковой трубе ракеты. Сам прицел армейский, от крупнокалиберного пулемета «Утес», поэтому он выдерживает любую тряску и эффективно помогает нам в борьбе с дронами.

ПЗРК Игла
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Простая система с пластиковым хомутом позволяет заранее оснастить крепежом каждую ракету, а память прицела (предназначенная для сменных стволов пулеметов) позволяет сохранить настройки для каждой пусковой трубы, чтобы быстро переставить его на новую после выстрела.

— Месяц назад мы сбили за городом FP-1. Это крупный аппарат, несущий около 50 кг взрывчатки. Всё прошло по плану, но подрыв в воздухе был такой мощи, что в округе ударной волной снесло всю гидроизоляционную пленку и разбило стекла. А неделю назад прямо с этой точки мы получили сигнал о приближении цели. Подготовились, услышали, увидели и начали работать трассерами, после чего наш стрелок поразил цель первой ракетой. Это был огромный беспилотник «Лютый» с размахом крыльев 6 м. Расход — одна ракета, цель поражена, — вспоминает Артем успешные перехваты.

Совет жителям

Эта ночь нашего дежурства прошла относительно спокойно. С вершины террикона далеко впереди видно, как горизонт освещают разрывы тяжелых боеприпасов в десятках километров. После того как по рации приходит сообщение о пролете низколетящего беспилотника, через полчаса в небе всего в паре километров видны трассеры очередей. Стрелки занимают боевые позиции, но ни вспышек, ни пусков вблизи больше не происходит — то, что летело в нашем направлении, было перехвачено. Ожидание возобновляется, и разговоры снова возвращаются к налетам на родной для всех собравшихся Донецк. Вспоминается недавний удар беспилотником по парку «Гулливер», который только открылся и где гуляли горожане, долгие годы лишенные такой возможности.

Боец с ПЗРК Игла
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Я сам коренной дончанин. У меня здесь мама, папа, сестра, моя семья ходит по этому городу, гуляет. Люди продолжают жить. Мы, военные, заточены на борьбу с противником. Но люди продолжают жить, и для них важно без тревоги отпустить ребенка в школу — вот почему наша работа так необходима, — эмоционально заключает Артем.

Он также советует, как только наступают сумерки, меньше передвигаться и находиться дома. Противник пытается всех обхитрить, и дроны летят не днем, а именно вечером.

— Я бы попросил от имени всех военнослужащих: поменьше передвигайтесь, а главное — не снимайте нашу работу и не выкладывайте ее в Сеть, потому что привязка к местности облегчает противнику поиск маршрутов пролета, — попросил Артем.

