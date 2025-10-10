СТО тому назад: мелкие автосервисы уступают место инструментальным коворкингам

Мелкие станции технического обслуживания (СТО) уступают место инструментальным коворкингам. Бизнес отмечает: снос промзон, рост арендной платы и недоступные кредиты приведут к трансформации рынка автосервисных услуг в 2026 году . СТО уйдут в тень или закроются, что может спровоцировать рост цен на 10%, прогнозируют эксперты. Высвободившиеся мастера с пулом клиентов переберутся в гаражи или начнут арендовать места в мастерских самообслуживания. Отразится ли это на качестве ремонта, разбирались «Известия».

Насколько могут вырасти цены на авторемонт

Обозначившийся дефицит промышленных площадей и рост арендной платы в Москве вынуждает мелкие и средние СТО (от двух до шести машино-мест) уезжать за 20–30 км за МКАД, закрываться или работать в так называемых сервисных коворкингах — пространствах, оснащенных инструментами и оборудованием для разовых ремонтов . Об этом «Известиям» рассказали участники рынка и эксперты из Союза автосервисов (САС).

— В течение четырех лет цены на аренду промышленной недвижимости ежегодно росли на 5–15% в зависимости от района. В 2026 году мы ожидаем увеличения аренды еще на 10% , — отметил член правления САС Илья Плисов.

По данным союза, ключевая причина роста цен на аренду — снижение промышленных площадей из-за программы комплексного развития территорий (КРТ). Она предполагает снос старых промзон, гаражей и строительство жилых домов, поликлиник, школ, магазинов и прочее . А именно в таких промзонах и гаражах находится большинство СТО.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Остающиеся помещения настолько дороги по аренде, что без выгодного кредитования не соответствуют финансовой модели предприятий . В результате мелкие СТО вынуждены поднимать цены, что в перспективе делает их бизнес неконкурентоспособным перед крупными игроками.

По данным САС, рост розничных цен на авторемонт в 2026 году приблизится к 8%, а по информации торговой платформы Emex, этот показатель составит 10% .

— Это увеличение критично для отрасли, так как чек малых сервисов сравняется с крупными СТО, что повлияет на спрос , — отметил Илья Плисов.

Люди будут уходить или в крупные сервисы, где выше качество услуг, или станут ремонтировать машины своими силами , считает эксперт.

— Рост цен вызовет спад спроса на услуги мелких СТО, клиенты будут отказываться от дополнительных работ в стремлении сэкономить , — сказал «Известиям» основатель и владелец компании «Механика» Дмитрий Даньшов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

САС оценивает снижение объема ремонтов в мелких СТО в пределах 7–12%. Всё это может вынудить мастерские экономить, в том числе и на налогах .

— Автосервисы с 2–6 машино-местами начнут проводить больше теневых операций , — полагает Дмитрий Даньшов. — В тень может уйти 10–15% оборота таких мастерских .

Сегодня из-за роста цен на аренду и прочих факторов под давлением находится около 20 тыс. сервисных предприятий , считает Илья Плисов. Кто-то из них уйдет в тень, а кто-то может закрыться, полагает он. Прежде всего, трудности возможны у СТО, оказывающих один вид услуг, например только шиномонтаж или замену масла .

Где будут ремонтировать машины в 2026 году

— Финансовое давление на отрасль усилилось, и для автосервисов с исторической рентабельностью в 15–25% такая ситуация стала серьезным испытанием , — рассказала «Известиям» директор сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова. — Многие независимые станции работают на грани закрытия, другие фиксирует отрицательные финансовые результаты. Рост аренды для них также стал критическим .

Большинство автомобилистов достаточно чувствительно к стоимости ремонта, поэтому выбирает не крупных игроков, а небольшие мастерские или даже гаражных специалистов , рассказал «Известиям» директор по маркетингу информационно-торговой платформы Emex Иларион Демчиков. Этим мастерам выгоднее сформировать свой пул клиентов и арендовать не боксы, а отдельные машино-места (400–500 рублей в час или 30–70 тыс. рублей в месяц) в так называемых сервисных коворкингах .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Известия» побывали в двух подобных местах, размещенных в АТЦ «Измайлово» в новых многоярусных паркингах.

— Число наших клиентов увеличилось за год вдвое , — рассказал «Известиям» владелец мастерской самообслуживания «АС» с пятью подъемниками Евгений Еськин. — И дальше надеемся на рост обращений .

По словам владельца мастерской, этим летом они перешли на круглосуточный режим работы .

— Арендаторы делятся на две группы — самоделкины и профессиональные мастера, — рассказал «Известиям» владелец другого крупного коворкинга «Гараж самообслуживания» Роман Яшуков. — Первые — это водители, ремонтирующие машины сами, а вторые — профессиональные автослесари, имеющие пул клиентов. Если нужно выполнить сложную работу, они арендуют наши 14 подъемников и инструмент .

По его словам, тянуть свою мастерскую эти мастера уже не могут, так как аренда в некоторых местах Москвы за три года выросла в десять раз. Им удобнее пользоваться почасовой оплатой аренды машино-места .

— В столице небольшие мастерские не выживут и останется только крупный автобизнес, а также коворкинги , — считает он. — Многие СТО уже закрываются или переезжают на 20–30 км за МКАД, где еще есть доступные площади .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Однако коворкинги не смогут взять на себя всю нагрузку. Большинство кустарей, скорее всего, отправится в серую зону, в загородные гаражи, где цены за аренду намного ниже , считают в Союзе автосервисов. В таких неприспособленных помещениях может выполняться до 60% ремонтных операций без дорогих подъемников и диагностического оборудования. Это замена тормозных колодок, масляный сервис, кузовной ремонт и прочее.

Для более сложных операций слесари могут использовать мастерские самообслуживания с дорогостоящими инструментами. Это позволит мастерам экономить, правда, качество работ резко снизится, а клиенты таких мастеров будут лишены гарантийной защиты , считают в САС.

По данным сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс», серый сегмент рынка сейчас колеблется в районе 321,6 млрд рублей и уже занимает 54% авторемонта. Доля небольших независимых СТО сегодня оценивается в 225 млрд рублей в год, а крупных сервисов — в 453,4 млрд .

— Опасения по поводу инструментальных коворкингов, то есть мастерских, где механики работают без полноценной регистрации, действительно имеют основания , — рассказал «Известиям» владелец сети Алексей Иванов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Как в столярном или швейном деле уже существуют коворкинги для независимых мастеров, так и в автосервисе может разрастаться подобная ниша . Однако качественный сервис с гарантиями, современным оборудованием и прозрачными отношениями они не заменят , считает участник рынка.

— У крупных СТО с собственными площадями глобальных изменений не предвидится , — отметил директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

Клиенты официальных дилеров или сервисов останутся с ними. В этом сегменте цены будут следовать за инфляцией и НДС , добавил менеджер.

— Снижение числа мелких СТО и уход автомехаников на вольные хлеба приведет к фрагментации рынка , — полагает Илья Плисов. — Похожую ситуацию мы переживали в 2000-х годах — тогда ремонт в гаражах был развит, а разница в цене крупного белого и мелкого серого сервиса достигала двух и более раз .

Сейчас увеличение серой доли рынка может ударить по качеству авторемонта и по уровню безопасности транспортных средств, считает он.