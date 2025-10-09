Карты на стол: какие госкомпании могут выйти на IPO в 2025 году

В 2025 году Минфин России планирует проведение IPO двух госкомпаний, включая уже анонсированный выход «Дом.РФ» и еще одной корпорации, название которой будет объявлено в ближайшее время, сообщили ранее в ведомстве. Среди вероятных кандидатов называют РЖД, «Росатом», «Ростех», «ВЭБ.РФ», «Почту России», СИБУР и дочерние структуры «Ростелекома», хотя из-за санкционного давления некоторые размещения могут быть отложены. IPO госкомпаний позволит значительно пополнить дефицитный бюджет, привлечь инвестиции крупным игрокам рынка, при этом повысив их прозрачность и стимулируя рост фондового рынка. Эксперты уверены, что приватизация госкомпаний может стать инструментом, который стабильно используется для пополнения бюджета.

Какие госкомпании планируют приватизировать

Минфин России запланировал на 2025 год проведение IPO двух госкомпаний — помимо уже анонсированного размещения «Дом.РФ» к выходу на биржу готовится еще одна. Об этом журналистам ранее сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. По его словам, название второй организации из списка на приватизацию станет известно в ближайшее время.

В числе вероятных кандидатов помимо «Дом.РФ» называют РЖД, отметил управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев. Кроме того, в фокусе внимания — «Росатом», «Ростех», ВЭБ.РФ и «Почта России». При этом для инвесторов наибольший интерес будут представлять крупные инфраструктурные и финансовые эмитенты с понятным бизнесом и прозрачной дивидендной политикой.

В числе возможных кандидатов на IPO также называют нефтегазовую компанию «СИБУР» и дочерние структуры «Ростелекома» — компанию «Солар» или IT-компанию «РТК-ЦОД», о планах размещения которых упоминалось еще ранее, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Помимо этого, на IPO может выйти «Атомэнергопром» — компания из электроэнергетического сектора с устойчивой прибылью и высоким кредитным рейтингом, уточнил основатель Института финансово-инвестиционных технологий Алексей Примак.

«Известия» направили запросы во все упомянутые госкомпании.

Размещение акций госкомпаний на бирже (IPO) может значительно расширить количество доступных для торговли финансовых инструментов, увеличить долю компаний, регулярно выплачивающих дивиденды, а также привлечь интерес как частных, так и институциональных инвесторов. Кроме того, такой процесс повышает прозрачность работы компаний и усиливает их дисциплину на рынке, то есть делает их деятельность более открытой.

Выход компании на биржу повышает ее прозрачность, так как публичные организации обязаны раскрывать финансовую отчетность, крупные сделки и планы развития, а менеджмент становится подотчетным акционерам и регулятору, пояснил эксперт. Это стимулирует более эффективное использование ресурсов, оптимизацию расходов, повышение прибыльности и внедрение современных корпоративных практик. В итоге публичность улучшает качество управления, укрепляет репутацию и финансовую устойчивость компании.

Проведение IPO также помогает повысить экономическую эффективность госкорпораций за счет притока капитала для новых инвестиционных проектов. Для компаний приватизация служит способом снизить долговую нагрузку и найти новые источники финансирования для развития.

Как выход госкомпаний на IPO повлияет на развитие финансового рынка

Чем более крупные компании выходят на IPO, тем выше шанс удвоить капитализацию российского фондового рынка к 2030 году — выполнить поставленную президентом РФ задачу. По оценкам экспертов, в 2026–2029 годах ежегодно должны проходить первичные размещения на сумму 6–8 трлн рублей, тогда как в 2025-м эта цель выполнена не будет, отмечает аналитик Наталья Мильчакова. Значит, в будущие годы важно будет вывести еще больше компаний на IPO.

— Для достижения целевой задачи потребуются стабилизация геополитической обстановки, возвращение иностранных средств, усиление роли частных инвесторов и корпоративного инвестирования, а также общее улучшение инвестиционного климата, — отметил Дмитрий Целищев.

Помимо приватизации для достижения поставленных президентом целей по развитию финансового рынка важны меры по стимулированию частных инвесторов (например, налоговые льготы и новые инвестиционные продукты), добавил эксперт.

Правительство РФ совместно с Банком России разрабатывает стимулы для развития финансового рынка, включая субсидирование расходов на листинг для малых технологических компаний, рассказал ранее заместитель министра финансов Иван Чебесков.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина также сообщила о запуске механизма компенсации затрат субъектам МСП при выходе на IPO. По ее словам, это особенно своевременная мера, поскольку малые компании крайне чувствительны к высоким кредитным ставкам и для них возможность легче привлекать капитал через рынок играет ключевую роль.

Стимулы для IPO госкомпаний, например временные налоговые льготы или частичное освобождение от дивидендов, могут оказать сильное влияние на их выход на биржу, отмечает ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев. Такие меры помогут привлечь частные инвестиции. В результате это приведёт к росту количества госкомпаний, решивших выйти на IPO, более активному и глубокому фондовому рынку, честной оценке организаций и развитию долгосрочных вложений, что в конечном итоге поддержит экономический рост.

Зачем нужно приватизировать госкомпании

Государство получит прямой эффект от IPO в виде средств от продажи части госпакета. Так, от IPO «Дом.РФ» Минфин планирует получить до 20 млрд рублей, еще 5–10 млрд может принести IPO одной из «дочек» «Ростелекома».

В 2025 году от приватизации госимущества в бюджете заложены поступления на 100 млрд, и потенциальные IPO могут составить значительную часть этих средств.

В условиях дефицита бюджета приватизация госкомпаний становится важным инструментом пополнения его доходной части, отмечает Алексей Примак. Размещение акций может приносить сотни миллиардов рублей, позволяя финансировать социальные и инвестиционные программы без привлечения дополнительных займов.

Дефицит российского бюджета остаётся актуальной проблемой: в 2025 году он прогнозируется на уровне 5,74 трлн рублей, или 2,6% ВВП, следует из поправок к бюджету, внесенных в Госдуму. В этом контексте даже относительно небольшие поступления от приватизации и IPO помогают частично компенсировать дефицит и финансировать социальные обязательства государства.

Власти используют IPO с двумя основными целями, пояснил директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин. Первая — пополнение доходной части бюджета и сокращение дефицита, а вторая — привлечение инвестиций и новых технологий, чтобы повысить эффективность работы госсектора. Правительство также мотивирует руководство госкомпаний делать упор на публичность, чтобы компании становились более прозрачными и управляемыми.

Тем не менее обстановка для IPO неблагоприятная из-за массы рисков, отметил Дмитрий Целищев. По его словам, сохраняется геополитическая неопределенность, возможны новые санкции, а также остается вопрос прозрачности компаний. Все эти факторы способны ограничить интерес как иностранных, так и российских инвесторов, снижая привлекательность размещений.

IPO госкомпаний может стать регулярным источником доходов бюджета и фактором роста фондового рынка, если крупные компании будут регулярно выходить на рынок, распределять дивиденды и сохранять интерес инвесторов, отметила Наталья Мильчакова. Это значит, что для устойчивого эффекта нужно, чтобы государственные компании систематически выпускали акции, а не появлялись там случайно и редко, при этом инвесторы должны видеть реальную выгоду от вложений.

IPO государственных корпораций может стать регулярным и системным инструментом пополнения бюджета и развития фондового рынка, учитывая планы Минфина и потребности экономики, отметил Алексей Примак. Это означает, что при правильной организации размещений рынок сможет стабильно привлекать как государственные, так и частные инвестиции, что повышает финансовую устойчивость и делает Россию более привлекательной для вложений.

Волна выхода госкомпаний на биржу — стратегически важный этап для экономики и фондового рынка, с высоким потенциалом роста, но и с рядом вызовов, которые придется решать совместными усилиями государства, компаний и инвесторов, считает эксперт.

IPO госкомпаний может помочь пополнять бюджет и развивать фондовый рынок, но для того чтобы это работало постоянно, нужно сделать несколько вещей: поддерживать частных и институциональных инвесторов, укреплять доверие к инфраструктуре, улучшать правила игры и создавать стабильные экономические условия. Без таких мер даже удачные отдельные размещения не смогут надолго повлиять на рынок или привлечь инвесторов на регулярной основе.