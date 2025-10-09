Локально и глобально: как получить землю в Москве за один рубль в год

Может ли аренда земли в российской столице обойтись в один рубль в год, если вы собираетесь реализовать на выбранном участке бизнес-проект? Не торопитесь отвечать отрицательно, потому что Москва, как известно, город возможностей. И здесь действует обновленный механизм масштабных инвестиционных проектов, который позволяет бизнесу взять в аренду землю за один рубль в год. Теперь инвесторы могут участвовать в торгах на выбранный земельный участок, по которому заранее согласованы параметры будущего проекта, что сильно ускоряет процесс запуска бизнеса и снимает бюрократические барьеры. Помимо того, в столице работают программа льготного кредитования предприятий и система работы с офсетными контрактами, которые обязывают государство покупать продукцию после инвестиций в производство. Благодаря этому индекс промышленного производства обрабатывающих отраслей за последние пять лет вырос почти втрое. В том, как это меняет перспективы московской промышленности, разбирались «Известия».

Какие меры поддержки бизнеса заработали в Москве

В Москве бизнес может получить земельные участки для строительства новых производств по льготной ставке один рубль в год, выяснили «Известия». В столице работает мера поддержки под названием «Масштабные инвестиционные проекты» (МаИП), которая эффективно помогает предприятиям локализовать производство в городе, уточнили в департаменте инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

Ставка один рубль в год выглядит символической, но город выигрывает за счет будущих налогов, рабочих мест и экономической активности. Такой подход позволяет перевести пустующие земли в оборот и повысить инвестиционную привлекательность столицы.

В 2024 году власти Москвы обновили механизм МаИП, позволив оформлять льготную аренду земли сразу после торгов, что значительно упростило процедуру. Ранее для аренды участка под строительство завода требовалось разрабатывать проект, подтверждать объем инвестиций, а оформление договора занимало около девяти месяцев. Теперь достаточно выбрать участок на инвестиционном портале Москвы, принять участие в торгах и в случае победы подписать соглашение, после чего землю можно арендовать по ставке один рубль в год. Основные параметры (площадь, отрасли и виды разрешенного использования) определены заранее, что дает возможность сразу переходить к проектированию и строительству. Существенно сократился и срок выхода на строительно-монтажные работы — в среднем на 40%.

Производственные предприятия Москвы активно используют заемное финансирование при формировании капитальных затрат, отметила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Церцеил. В сфере производства компьютеров, электроники и оптики около 60% компаний привлекает займы до 30% капитала, а около 20% — до 100%. Остальные распределены равномерно: до 70, 50 и 40% заемных средств у 15% компаний каждой группы. Снижение затрат на обслуживание таких займов позволяет компаниям уменьшать общие издержки и повышать конкурентоспособность.

Сейчас в столице одобрено и реализуется около 100 масштабных инвестиционных проектов, которые в совокупности создадут порядка 60 тыс. рабочих мест. Все проекты находятся на разных стадиях — от подготовки площадок до активного строительства.

В рамках программы МаИП в районе Метрогородок (ВАО) возводится кабельный комплекс на участке 3,4 га: инвестор — НПП «Спецкабель» вложит не менее 5 млрд рублей, площадь комплекса составит 32,9 тыс. кв. м, а на предприятии создадут более 300 рабочих мест. В Нижегородском районе (ЮВАО) Московский эндокринный завод строит фармацевтический комплекс полного цикла площадью более 4,1 тыс. кв. м, вложив в проект не менее 1,1 млрд рублей; здесь создадут более 260 рабочих мест.

Основными участниками программы остаются крупные инвесторы, так как программа МаИП предполагает серьезные капитальные вложения и длительные сроки. Однако новые условия делают механизм более прозрачным и могут привлечь также средний бизнес, если он готов к масштабным проектам.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Кабель для холтеровского исследования сердца

«При поддержке городских властей мы уже провели модернизацию одного из наших существующих цехов и начали выпуск новых специализированных оптических кабелей. Кроме того, помощь города в возведении нового кабельного завода «Спецкабель» в Москве, который займет площадь 33 тыс. кв. м и создаст 260 новых рабочих мест, существенно укрепит наши производственные мощности», — заявил Сергей Лобанов, вице-президент группы компаний «Спецкабель».

Московские программы рассчитаны не только на крупный бизнес. Проекты среднего бизнеса в этих сферах имеют такие же шансы, как и у крупных компаний. Кроме того, упрощение процедур специально сделано для того, чтобы программа была удобна и доступна компаниям без большого штата.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Кабель для бортовых систем космических летательных аппаратов

От механизма МаИП ожидаются рост числа инвесторов и запуск новых проектов в ключевых для города отраслях, уточнили в департаменте инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

«Потенциал программы подтверждает динамика: в 2024 году предприятия обрабатывающих производств столицы увеличили выпуск продукции на 17,8%. Основные цели — ускорить согласования и максимально упростить административные процедуры, чтобы бизнес быстрее начинал строительство и производство. МаИП позволяет развивать отрасли, которые напрямую влияют на качество жизни москвичей, включая пищевую, строительную и легкую промышленность», — отмечает министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Какие еще меры поддержки работают в Москве

«Региональные меры поддержки бизнеса могут быть более эффективными по сравнению с федеральными. Их главные преимущества — учет местной специфики, понимание потребностей региона, а также большая оперативность в принятии решений и гибкий подход», — подчеркнул директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин.

Власти Москвы также предоставляют бизнесу льготное инвестиционное кредитование, уточнили в департаменте инвестиционной и промышленной политики города Москвы. Размер займа может достигать 5 млрд рублей, срок действия поддержки — до пяти лет, при этом Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства компенсирует 50% от ключевой ставки Банка России.

За первые восемь месяцев 2025 года темп привлечения инвестиций в промышленность при поддержке фонда вырос более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Благодаря льготным инвесткредитам в городе развиваются все отрасли промышленности, в том числе фармацевтика, микроэлектроника, фотоника и квантовые технологии, реализуются проекты по производству беспилотных летательных аппаратов и другие промышленные направления.

Компания «Плазма-Некст», которая работает в особой экономической зоне «Технополис Москва», получила инвестиционный кредит в размере 5 млрд рублей. Эти деньги она вложит в строительство большого современного завода площадью более 43 тыс. кв. м на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва», где будут производить лекарства из плазмы крови.

Еще один пример успешной инвестиционной деятельности демонстрирует «С.П.Гелпик», один из ведущих производителей оборудования для рентгенодиагностики. Для строительства производственного комплекса на юго-западе столицы компания привлекла инвестиционные кредиты на общую сумму 2,4 млрд рублей. Новый объект позволит расширить производственные мощности и внедрить современные технологии в сферу медицинского оборудования.

«Московские меры поддержки — программа масштабных инвестиционных проектов и льготное кредитование — доказали свою эффективность на нашем примере. Аренда земли за 1 рубль в год позволила «С.П.Гелпик» существенно сократить первоначальные издержки и перенаправить высвобожденные средства на строительство современного производственного комплекса, оснащаемого передовым технологическим оборудованием. Наш проект в рамках реализации МаИП не только закладывает основу для роста промышленности Москвы, но и напрямую работает на достижение национальных приоритетов. Это наглядный пример эффективного государственно-частного партнерства, который дает мощный импульс для развития высокотехнологичного бизнеса и укрепляет независимость России в стратегически важной сфере — производстве медицинского рентгенодиагностического оборудования», — отмечает генеральный директор «С.П.Гелпик» Владимир Аврамов.

Компания «Илкон», которая занимается производством мебели и входит в группу «Феликс», взяла кредит на 300 млн рублей, чтобы реализовать крупный проект в Москве. На востоке города построено новое производственное здание площадью свыше 13 тыс. кв. м. Там будут выпускать офисную мебель, а также мебель для дома, школ и гостиниц. Благодаря этому предприятие сможет увеличить производство и предлагать больше различных товаров. Новый комплекс поможет развивать мебельную отрасль в Москве и создаст дополнительные рабочие места.

«Благодаря поддержке департамента инновационной и промышленной политики мы имеем возможность роста. МаИП дает надежный базис для развития производства на территории столицы. Бизнесу участие в этой программе придает уверенность в том, что проект будет успешно реализован, а для города это новые рабочие места и новые налоги, развитие инфраструктуры», — говорит генеральный директор компании «Феликс» Андрей Михайлов.

Московская компания «Спелые фрукты» получила около 3 млрд рублей на создание производства, где фрукты и ягоды будут дозревать в естественных условиях, почти как на природе. Благодаря поддержке города компания закупила 72 единицы специального оборудования и открыла около 400 новых рабочих мест. Теперь в столице смогут круглый год получать вкусные и качественные фрукты, выращенные с заботой о свежести.

С 2022 года фонд помог компаниям привлечь свыше 260 млрд рублей. Планируется, что к 2030 году объем льготных инвестиционных кредитов увеличится почти в три раза, отметили в департаменте инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

Кроме того, столица занимает лидирующие позиции по использованию офсетных контрактов, уже заключено 35 таких соглашений. Офсеты охватывают почти все отрасли — фармацевтику, производство медицинских изделий, продукты для молочных кухонь, лифтовое и транспортное оборудование, электромобили, легкую промышленность, а также продукцию для благоустройства, ЖКХ и дорожного строительства.

Справка «Известий» Офсетный контракт — это соглашение, по которому поставщик обязуется создавать на территории региона производство товаров в обмен на гарантию поставок этих товаров. Пример — молочная кухня для детей и будущих/кормящих мам в Москве (власти инвестируют в производство молочных продуктов, чтобы затем гарантированно закупить их).

Офсеты гарантируют поставщику стабильный спрос на годы вперед, что снижает риски инвестиций в локальное производство. Для города это означает развитие технологических компетенций, создание рабочих мест и устойчивую загрузку предприятий. Это также снижает расходы на маркетинг и дистрибуцию, что положительно влияет на развитие бизнеса.

Например, компания «Биокад» в рамках офсетного контракта производит препараты для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний. В особой экономической зоне «Технополис Москва» располагается производство полного цикла, в том числе предприятие самостоятельно выпускает фармацевтические субстанции. В рамках офсетного контракта компания с 2021 года поставляет лекарства в московские больницы и поликлиники.

Как отметил вице-президент по корпоративным связям и коммуникациям BIOCAD Алексей Торгов, инвестиционный климат Москвы многие годы остается одним из самых привлекательных в стране. С 2021 года производственный комплекс BIOCAD выпустил 5 млн упаковок лекарственных средств для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний.

«Город обеспечивает комплексную систему мер поддержки для бизнеса, предлагая инвесторам широкие возможности для развития в рамках государственно-частного партнерства. Яркий тому пример — первый в России офсетный контракт, который был заключен между биотехнологической компанией и правительством Москвы в 2017 году. Наша компания инвестировала более 8,2 млрд рублей и построила современный комплекс фармацевтического производства в Зеленограде. При реализации проекта мы заложили фундамент для будущего развития предприятия, чтобы иметь возможность обеспечивать лекарственными препаратами жителей не только Москвы, но и всей России», — отметил представитель BIOCAD.

С 2022 года Лианозовский и Царицынский молочные заводы по офсетному контракту поставили на московские молочные кухни больше 150 тыс. т продуктов для детей и их мам. Такой контракт помог обеспечить город местными продуктами и наладить производство сухих молочных смесей, которые раньше нужно было покупать в других регионах и в Белоруссии. Заводы при этом провели большую модернизацию.

В 2025 году Москва заключила три подобных контракта на поставку оборудования для городского транспорта. Например, с компанией «Банковские и финансовые системы» договорились о производстве примерно 2 тыс. автоматов для продажи проездных билетов. Их производство организуют на территории особой экономической зоны «Технополис Москва» в Руднево. Благодаря этим контрактам новые билетные автоматы станут лучше и удобнее, а пассажиры смогут покупать билеты быстрее.

Как отметил генеральный директор компании «Банковские и финансовые системы» Артем Жилонов, ключевыми преимуществами новых устройств для метрополитена являются высокий уровень локализации производства, современный промышленный дизайн собственной разработки, функциональность, компактность и прочность. Они максимально удобны с точки зрения использования пассажирами и в плане технического обслуживания сотрудниками метро.

В совокупности программы формируют гибкий пакет стимулов, подчеркнул экономист Андрей Бархота. Сочетание дешевой аренды земли, льготных кредитов и гарантированного спроса через офсеты снижает риски инвесторов и повышает предсказуемость возврата вложений. Для крупных компаний это аргумент в пользу расширения производственных площадок, а для города — фактор притока капитала и технологий.

Почему Москве важно развивать промышленность

В период с 2019 по 2024 год индекс промышленного производства обрабатывающих отраслей в столице увеличился почти в 3 раза, что в 5,7 раза превышает аналогичный показатель по России. Столица стала динамично развивающимся индустриальным регионом, констатировали в департаменте инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

В промышленном секторе столицы работают почти 4,6 тысячи предприятий. «Это важнейший сектор городской экономики, в котором трудятся больше 755 тысяч москвичей. Ежегодно открываются порядка 150 новых высокотехнологичных компаний и возводятся сотни тысяч квадратов востребованных производственных площадей», — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Потенциал роста высокотехнологичных отраслей и стратегию привлечения инвестиций в промышленную инфраструктуру города обсудили 8 октября на первом Московском инвестиционно-промышленном форуме. Мероприятие на площадке «Печатники» особой экономической зоны «Технополис Москва» объединило ключевых игроков индустриального сектора: представителей властей, институтов развития и крупнейших предприятий.

Как отметил на пленарной сессии форума министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, город должен добиваться технологичного лидерства и становиться первыми в мире в высокотехнологичных отраслях. «Для этого развиваются наши кластеры, которые мы делаем совместно с министерством промышленности и торговли РФ, различными ассоциациями и объединениями, для нас важно снижать себестоимость конечной продукции и увеличивать добавленную стоимость, увеличивать среднюю заработную плату рабочих на заводах. Согласно стратегии развития промышленности до 2030 года, в течение ближайших пяти лет доля Москвы в ВДС промышленности России увеличится с 18 до 22%», — пояснил министр.

Поддержка предпринимателей в Москве значительно выше, чем в других регионах России, уверен Андрей Бархота. Например, льготная аренда земли для промышленных объектов практически не имеет аналогов. Это помогает бизнесу экономить на расходах, быстрее увеличивать производство, а потери бюджета от низкой аренды компенсируются ростом спроса и налогов.

— Московские меры поддержки бизнеса потенциально очень эффективны, так как работают точечно. Особенно это касается земли и инфраструктуры — доступ к дефицитному и дорогому ресурсу в Москве крайне важен для инвесторов, — заключил начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев.

В конечном счете региональные меры поддержки бизнеса могут играть не меньшую роль, чем федеральные.

Федеральные программы обычно задают общую рамку и финансирование, но именно региональные инструменты позволяют быстрее адаптироваться к конкретным потребностям бизнеса. В Москве высока конкуренция за инвесторов, поэтому городские льготы способны в ряде случаев оказаться даже более эффективными, чем общенациональные инициативы.

Развитие промышленности остается критически важным для устойчивости городской экономики, заключил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Реальный сектор формирует значительную налоговую базу, обеспечивает рабочие места и стимулирует рост смежных отраслей — от логистики и транспорта до науки и образования. Наличие современного производства внутри города снижает зависимость от внешних поставок, укрепляет экономическую безопасность и делает столицу менее уязвимой перед глобальными кризисами.