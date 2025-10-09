Нутрициолог перечислила продукты — провокаторы воспалений в организме

Нутрициолог Ольга Панова предупредила, что соль и сахар в больших количествах провоцируют воспалительные процессы в организме.

В беседе с «Радио 1» в четверг, 9 октября, эксперт объяснила, что если человек хочет посолить уже подсоленное блюдо, это означает, что он явно превышает норму. Она подчеркнула, что зимой особенно важно быть осторожным с соленой пищей и по возможности убирать солонку со стола. По ее словам, мужчины, как отмечают в Минздраве, часто досаливают еду, не попробовав ее, что негативно сказывается на здоровье.

Панова рекомендовала начинать переход на правильное питание с обследования организма, а не действовать наугад. Она посоветовала сдать анализы на генетические непереносимости, а затем заняться базовыми шагами — ограничить соль, сахар и трансжиры. По ее словам, контроль потребления соли и сахара является ключом к противовоспалительному питанию, а первый шаг — убрать солонку и читать состав продуктов на этикетках.

Также 9 октября главный гепатолог минздрава Московской области Павел Богомолов заявил, что сладкая газировка является основным врагом печени. По его мнению, газировка также может способствовать развитию заболеваний системы кровообращения.

В апреле врач-терапевт, диетолог, нутрициолог Мария Черняева посоветовала не смешивать кетчуп с майонезом, поскольку эти соусы слишком сладкие и калорийные. По ее словам, в одной ложке кетчупа может содержаться до 4 г углеводов из-за сахара, и посоветовала выбирать соусы с минимальным количеством ингредиентов — они менее калорийны, сообщает 360.ru.

В июле главный терапевт Минздрава, академик РАН Оксана Драпкина в беседе с сайтом kp.ru рекомендовала заменить соль в рационе на пряности. По ее словам, избыток соли является одной из основных причин развития ряда заболеваний, в числе которых гипертония, инфаркт и инсульт, пишет RT.

Ранее нутрициолог Олеся Барзаева рассказала, что в день можно употреблять до 50 г чипсов или сухариков без вреда для здоровья и фигуры. По ее словам, еда с высоким содержанием сахара, соли и жиров должна составлять не более 15% от всего рациона, отмечает НСН.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ