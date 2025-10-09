Реклама
Гепатолог Богомолов назвал газировку одной из главных угроз для печени

Богомолов: газировка является одной из главных угроз для печени
Главный гепатолог минздрава Московской области Павел Богомолов 9 октября заявил, что сладкая газировка является основным врагом печени.

«Подобные напитки являются мощнейшим индуктором инсулинорезистентности, потенциальным фактором развития жировой болезни печени», — сказал он в интервью НСН.

По его мнению, газировка также может способствовать развитию заболеваний системы кровообращения.

«Поэтому, конечно, необходимо ограничить потребление сладких газированных напитков», — добавил Богомолов.

Кроме того, он подчеркнул, что при употреблении газировки необходимо также учитывать такие факторы, как курение, наследственность и индекс массы тела. По словам Богомолова, употребление газированных напитков может привести к онкологическим заболеваниям и развитию болезней системы кровообращения.

Не на должном уровне: в зоне риска развития диабета может оказаться каждый пятый
Рост выявляемости повышенного количества глюкозы говорит о распространенности нарушений углеводного обмена, отмечают эксперты

Ранее, 5 октября, заместитель руководителя комитета по экономической политике Станислав Наумов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо, в котором предложил увеличить финансирование федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» за счет акциза на напитки с сахаром. Наумов в письме подчеркнул, что меры помогут снизить смертность, отсрочить инвалидизацию и уменьшить нагрузку на систему здравоохранения.

