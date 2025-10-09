Оператор нефтепровода JANAF остановил поставки в Сербию из-за санкций США

Оператор адриатический нефтепровод (JANAF) в Хорватии приостановил сотрудничество с «Нефтяной индустрией Сербии» (NIS) из-за санкций США. Об этом 9 октября сообщили на официальном сайте JANAF.

«NIS <…> не получила лицензию, необходимую для продолжения реализации контракта на транспортировку сырой нефти», — уточнили в компании.

В связи с этим начиная с 8 октября 2025 года выполнение контракта стало невозможным.

Уточняется, что JANAF была готова к такому. Кроме того, деятельность компании, несмотря на это, не подвергается опасности.

Ранее, 8 октября, сообщалось, JANAF, который снабжает топливом российско-сербскую компанию NIS, получил отсрочку от санкций США до 15 октября. При этом JANAF не получала официального документа о том, что NIS выдана лицензия на вышеуказанный период.

Президент Сербии Александр Вучич 25 сентября заявлял, что санкции США против российско-сербской NIS вступят в силу 1 октября. Еще в начале января он также отмечал, что в случае ограничений с американской стороны государства будет готово выкупить российскую долю в NIS. По его словам, если стоимость компании составляет €1 млрд, то долю можно будет выкупить примерно за €600 млн.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ