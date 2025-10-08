Снабжающий NIS оператор трубопровода в Хорватии получил отсрочку от санкций США
Адриатический нефтепровод (JANAF) в Хорватии, который снабжает топливом российско-сербскую компанию NIS, получил отсрочку от санкций США до 15 октября. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба JANAF.
«Компания JANAF d.d. получила лицензию, разрешающую участие в ее обычной деятельности по транспортировке нефти для выполнения всех мероприятий согласно ранее заключенному контракту на транспортировку сырой нефти до 15 октября 2025 года», — указано на сайте компании.
Уточняется, что к настоящему моменту JANAF не получала официального документа о том, что NIS выдана лицензия на вышеуказанный период.
Ранее, 4 сентября, президент США Дональд Трамп потребовал от европейских лидеров полностью отказаться от закупок российской нефти. По данным Reuters, подобное заявление Трамп сделал во время телефонного разговора с лидерами Евросоюза.
Президент Сербии Александр Вучич 25 сентября заявлял, что санкции США против российско-сербской NIS вступят в силу 1 октября. Еще в начале января он также отмечал, что в случае санкций с американской стороны страна готова выкупить российскую долю в NIS. Он добавил, что если стоимость компании составляет €1 млрд, то долю можно будет выкупить примерно за €600 млн.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ