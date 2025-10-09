Т-Банк создает акселератор для поддержки школ

Т-Банк тестирует запуск акселератора, который поможет школам в создании и регистрации некоммерческих организаций. Через собственные НКО учебные заведения смогут быстро и прозрачно принимать пожертвования. Об этом на форуме «Финополис» рассказал вице-президент, директор по продукту и технологиям Т-Банка Константин Маркелов.

«Существует множество благотворительных организаций, которым можно помочь используя приложение Т-Банка. Но до сих пор нет одного очень важного фонда — фонда поддержки своей родной школы и любимого учителя. Мы видим большую потребность у наших клиентов принести в свою школу деньги, чтобы они были потрачены на что-то хорошее, доброе и правильное. Я искренне верю, что этот проект будет работать. Понятно, что все делают добрые дела, что за кэшбэки можно стимулировать клиентов делать больше, но создавать инфраструктуру часто важнее», — заявил Маркелов.

Участие в акселераторе предусматривает образовательный блок — школы и их выпускники смогут получить базовые знания о создании некоммерческих организаций, включая правовые аспекты. Программа также охватывает вопросы ведения отчётности, взаимодействия с партнёрами и донорами, формирует практические навыки управления НКО. Участники смогут ознакомиться с успешными кейсами других образовательных организаций. Кроме того, на всех этапах работы школам будет предоставлена экспертная поддержка — от подготовки документов до регистрации, которую будут сопровождать юристы и специалисты в сфере НКО.

В пилотной фазе проекта принимают участие около 20 российских школ. По итогам работы с акселератором образовательные учреждения получат современный инструмент для сбора пожертвований, обеспечивающий высокий уровень прозрачности и доступ к аудитории свыше 52 миллионов клиентов Т-Банка, а также к его медийным и коммуникационным ресурсам. В перспективе в мобильном приложении Т-Банка планируется внедрение специального виджета с указанием школы.

