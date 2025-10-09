Алиев пожелал Путину и всему народу России всего самого доброго

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 октября в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Душанбе еще раз поздравил его с прошедшим днем рождения и передал самые теплые пожелания не только российскому лидеру, но и всему народу РФ.

«Буквально два дня назад я вам звонил в связи с вашим днем рождения. Хотел бы еще раз, пользуясь возможностью, вас поздравить и пожелать всего самого доброго вам и вашим близким, дружественному народу России», — отметил азербайджанский лидер.

Путин в свою очередь обратил внимание на то, что в ходе правления страной Алиева между РФ и Азербайджаном стали значительно развиваться гуманитарные связи.

«У нас благодаря вашему вниманию к этой теме всегда на высоком уровне находились наши гуманитарные связи», — отметил президент РФ.

Путин 9 октября встретился с азербайджанским лидером в Таджикистане. Эта встреча президентов России и Азербайджана стала первой за долгое время, Путин и Алиев виделись мимолетно в сентябре в Китае на саммите ШОС, но полноценно не общались.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 7 октября, в день рождения главы государства, указал на важность динамики двухсторонних отношений России с Азербайджаном. Он также подтвердил, что Алиев по телефону поздравил Путина с днем рождения.

