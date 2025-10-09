Путин встретился в Таджикистане с Алиевым

Президент России Владимир Путин 9 октября встретился с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым в Таджикистане.

Эта встреча президентов России и Азербайджана является первой за долгое время, Путин и Алиев виделись мимолетно в сентябре в Китае на саммите ШОС, но полноценно не общались.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил оптимистичный настрой российской стороны в преддверии встречи лидеров РФ и Азербайджана. Он добавил, что президенты смогут обсудить все накопившиеся проблемы в отношениях.

Песков 7 октября указал на важность динамики двусторонних отношений России с Азербайджаном. Он также подтвердил, что Алиев по телефону поздравил Путина с днем рождения.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ