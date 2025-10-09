Синоптик предупредил москвичей о похолодании 10 октября

Уже завтра, 10 октября, Москву накроет южный циклон «Барбара». Дойдя до центрального района страны, он растеряет свою мощь, но вслед за ним придет новый этап похолодания. Об этом 9 октября «Известиям» рассказал эксперт прогностического центра «Метео», синоптик Александр Ильин.

«Через Черноморское побережье Кавказа много дождя будет идти, затронет Ростовскую область и дальше будет подниматься на север, через Черноземье в центральный район. Но, придя в центральный район, циклон уже потеряет свою былую молодую мощь. Дождя у него останется не так много для Центрального федерального округа», — пояснил эксперт.

Ильин добавил, что за двое суток выпадет всего от 7 до 15 мм осадков, и дожди будут носить небольшой, временами умеренный характер. Однако вскоре после этого температура воздуха начнет снижаться. Холодный атмосферный фронт затронет столицу и Подмосковье в ночь с субботы на воскресенье.

«Пройдет очередной этап похолодания. Температура воздуха в дневные часы опустится до +5...+10 градусов», — уточнил синоптик.

В период с 14 по 16 октября москвичам стоит готовиться к дождю с примесью мокрого снега. Ожидается, что осадки будут выпадать преимущественно в ночные часы, когда температура воздуха будет снижаться до +1...+4 градусов.

Ранее в этот день синоптик, метеоролог, климатолог Александр Шувалов в беседе с «Известиями» предупредил, что снег может выпасть в Москве уже в последние дни октября. Кроме того, синоптик добавил, что в ближайшие недели ожидаются колебания температуры.

