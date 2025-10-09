Реклама
Сюжет:

Синоптик предупредил москвичей о похолодании 10 октября

Синоптик Ильин: вслед за циклоном «Барбара» в Москву придет похолодание
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Уже завтра, 10 октября, Москву накроет южный циклон «Барбара». Дойдя до центрального района страны, он растеряет свою мощь, но вслед за ним придет новый этап похолодания. Об этом 9 октября «Известиям» рассказал эксперт прогностического центра «Метео», синоптик Александр Ильин.

«Через Черноморское побережье Кавказа много дождя будет идти, затронет Ростовскую область и дальше будет подниматься на север, через Черноземье в центральный район. Но, придя в центральный район, циклон уже потеряет свою былую молодую мощь. Дождя у него останется не так много для Центрального федерального округа», — пояснил эксперт.

Ильин добавил, что за двое суток выпадет всего от 7 до 15 мм осадков, и дожди будут носить небольшой, временами умеренный характер. Однако вскоре после этого температура воздуха начнет снижаться. Холодный атмосферный фронт затронет столицу и Подмосковье в ночь с субботы на воскресенье.

«Пройдет очередной этап похолодания. Температура воздуха в дневные часы опустится до +5...+10 градусов», — уточнил синоптик.

В период с 14 по 16 октября москвичам стоит готовиться к дождю с примесью мокрого снега. Ожидается, что осадки будут выпадать преимущественно в ночные часы, когда температура воздуха будет снижаться до +1...+4 градусов.

Что известно о циклоне «Барбара»: на Москву обрушатся ливни на 10 дней
Осадки ожидаются уже в пятницу, 10 октября

Ранее в этот день синоптик, метеоролог, климатолог Александр Шувалов в беседе с «Известиями» предупредил, что снег может выпасть в Москве уже в последние дни октября. Кроме того, синоптик добавил, что в ближайшие недели ожидаются колебания температуры.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

