У президента Украины Владимира Зеленского, который угрожает «блэкаутом» Белгородской и Курской областям, возможно, «передоз». Об этом 9 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«У него, наверное, передоз», — приводит ее слова ТАСС.

Британский геополитический аналитик Александр Меркурис 8 октября предположил, что Зеленский надеется на эскалацию конфликта за счет поставок дальнобойных американских ракет Tomahawk. Он считает, что это полностью противоречит предыдущей риторике главы Белого дома.

Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва внимательно следит за ситуацией вокруг планов США по поставкам Украине ракет Tomahawk. По ее мнению, если Соединенные Штаты решат передать Киеву вооружение, то это не только чревато «закручиванием спирали конфронтации», но и нанесет непоправимый ущерб российско-американским отношениям.

