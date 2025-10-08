Реклама
Меркурис указал на стремление Зеленского усугубить конфликт при помощи Tomahawk

Меркурис объяснил, зачем Зеленский хочет получить американские ракеты Tomahawk
Фото: Global Look Press/U.S. Navy/Global Look Press
Британский геополитический аналитик Александр Меркурис высказал предположение, что президент Украины Владимир Зеленский надеется на эскалацию конфликта с помощью поставок дальнобойных американских ракет Tomahawk. Об этом он рассказал 8 октября в эфире своего YouTube-канала.

«[Президент США] Дональд Трамп сказал, что, прежде чем передать ракеты Украине, он хочет получить объяснения от Киева, что он намерен делать с ними. Это означает, что украинцы не сказали ему о своих планах на Tomahawk, но они у них есть. <…> Поставки ракет Tomahawk на Украину, конечно, приведут к эскалации», — подчеркнул Меркурис.

Эксперт отметил, что принятие такого решения полностью противоречило бы предыдущей риторике главы Белого дома в отношении украинского кризиса.

США допускают продажу Европе ракет «Томагавк» для Украины. Что нужно знать

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в этот же день сообщила, что Москва внимательно следит за ситуацией вокруг планов Вашингтона по поставкам Украине ракет Tomahawk, а также призывает США к сдержанности и надеется, что эти слова будут услышаны. Она добавила, что если США решат передать Киеву указанные ракеты дальнего действия, то данное решение чревато не только «закручиванием спирали конфронтации», но и нанесет непоправимый ущерб российско-американским отношениям.

Трамп 6 октября заявил, что фактически принял решение по поставкам Украине ракет Tomahawk, однако не объяснил, в чем оно заключается. Американский лидер уточнил, что хотел бы знать цели использования ракет и что не хотел бы видеть эскалацию в украинском конфликте.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

