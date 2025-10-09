Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп поручил администрации начать переговоры по импорту критических минералов
Мир
Стало известно о возможном проведении заседания СБ ООН по Ирану 15 января
Мир
Президент США ввел пошлину в размере 25% на импорт передовых микрочипов
Мир
Голос Вэнса в сенате отклонил резолюцию о запрете участия войск против Венесуэлы
Мир
СМИ сообщили о движении авианосной ударной группы США на Ближний восток
Мир
Глава МИД Ирана Аракчи отверг обвинения в якобы планах вешать протестующих
Мир
Иран закрыл воздушное пространство над страной для некоторых рейсов
Общество
В Госдуме назвали сумму среднего размера социальной пенсии в РФ в 2026 году
Общество
В ЦСКА подтвердили смерть воспитанника клуба Лайонела
Общество
Россиянам напомнили об отсутствии шестидневных рабочих недель в 2026 году
Мир
Мелони признала отсутствие возможного ответа в случае аннексии США Гренландии
Общество
Путин отметил работу задействованных в зоне СВО российских следователей
Мир
Президент США сообщил об аресте виновника утечек по Венесуэле
Мир
Трамп отказался прямо ответить на вопрос о военных действиях США против Ирана
Мир
Дмитриев запустил в соцсети X опрос о возможной отставке Стармера
Мир
Трамп предложил журналистам несвежее молоко в ходе церемонии подписания указов
Мир
РФ учтет планы ЕС по созданию европейской армии в военном планировании

Генпрокурор РФ предложил создать отдел по надзору за правами участников СВО

0
EN
Фото: ТАСС/Максим Константинов
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Генеральный прокурор России Александр Гуцан заявил о необходимости создания отдела по надзору за соблюдением прав участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Об этом 9 октября сообщили на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

В Генпрокуратуре России состоялось заседание коллегии, посвященной практике прокурорского надзора в сфере соблюдения прав участников СВО и членов их семей. В ходе заседания Гуцан отметил, что вопрос соблюдения прав участников СВО является одним из самых важных. Он напомнил, что ранее на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры президент России Владимир Путин подчеркнул особую важность поддержки защитников Отечества, что должно стать профессиональным и нравственным долгом прокуроров.

В ходе обсуждения коллегия отметила, что масштабные меры государственной поддержки участников СВО потребовали активного надзорного сопровождения. Также было указано на необходимость немедленного реагирования в случае неэффективного исполнения задач должностными лицами.

«В целях обеспечения предметного подхода к надзорной работе и усиления ее организационной составляющей считаю необходимым образование в структуре 7-го Главного управления специализированного отдела по надзору за соблюдением прав участников СВО и членов их семей», — заявил Гуцан.

Индексация зарплаты и пенсии военным: как изменятся выплаты с октября 2025 года
Запланировано повышение окладов на 7,6%

Минфин РФ 29 сентября предложил ввести льготы, касающиеся транспортных и земельных налогов, для многодетных семей, участников СВО и членов их семей. Кроме того, в ведомстве предложили освободить от страховых взносов выплаты работникам организаций, индивидуальным предпринимателям, а также лицам, проходящим военную службу в СВО, независимо от срока действия такого контракта.

Президент России Владимир Путин 26 сентября заявил, что поддержка военных и ветеранов СВО является ключевой задачей. Он также выразил уверенность в «продолжении такой работы».

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026