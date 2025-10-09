Генпрокурор РФ предложил создать отдел по надзору за правами участников СВО

Генеральный прокурор России Александр Гуцан заявил о необходимости создания отдела по надзору за соблюдением прав участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Об этом 9 октября сообщили на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

В Генпрокуратуре России состоялось заседание коллегии, посвященной практике прокурорского надзора в сфере соблюдения прав участников СВО и членов их семей. В ходе заседания Гуцан отметил, что вопрос соблюдения прав участников СВО является одним из самых важных. Он напомнил, что ранее на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры президент России Владимир Путин подчеркнул особую важность поддержки защитников Отечества, что должно стать профессиональным и нравственным долгом прокуроров.

В ходе обсуждения коллегия отметила, что масштабные меры государственной поддержки участников СВО потребовали активного надзорного сопровождения. Также было указано на необходимость немедленного реагирования в случае неэффективного исполнения задач должностными лицами.

«В целях обеспечения предметного подхода к надзорной работе и усиления ее организационной составляющей считаю необходимым образование в структуре 7-го Главного управления специализированного отдела по надзору за соблюдением прав участников СВО и членов их семей», — заявил Гуцан.

Минфин РФ 29 сентября предложил ввести льготы, касающиеся транспортных и земельных налогов, для многодетных семей, участников СВО и членов их семей. Кроме того, в ведомстве предложили освободить от страховых взносов выплаты работникам организаций, индивидуальным предпринимателям, а также лицам, проходящим военную службу в СВО, независимо от срока действия такого контракта.

Президент России Владимир Путин 26 сентября заявил, что поддержка военных и ветеранов СВО является ключевой задачей. Он также выразил уверенность в «продолжении такой работы».

