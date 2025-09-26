Путин назвал ключевой задачей поддержку военных и ветеранов спецоперации

Поддержка военных и ветеранов специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса является ключевой задачей. Об этом 26 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с избранными главами субъектов РФ, проходящей в режиме ВКС.

«Активная деятельная поддержка наших военнослужащих, находящихся на передовой, ветеранов специальной военной операции и членов их семей — это всё задачи, которые, безусловно, остаются с нами в качестве ключевых», — сказал он.

Также президент рассчитывает, что «такая работа будет продолжена».

30 июня премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил, что Россия донастраивает систему поддержки участников спецоперации. Он подчеркнул, что правительство страны поддерживает инициативу депутатов об освобождении ветеранов СВО и членов их семей от уплаты госпошлин при обращении в судебные инстанции.

