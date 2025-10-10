Профессор указал на способность мозга лучше запоминать при работе семи чувств

Ученые из «Сколтеха» создали математическую модель и провели анализ, результаты которого показали, что человеческий мозг работает лучше при семи чувствах по сравнению с использованием пяти из них. Об этом сообщает журнал Science Daily.

«Наш вывод, конечно, весьма спорен в применении к человеческим чувствам, хотя кто знает: возможно, в будущем у людей разовьется чувство радиации или магнитного поля. Но в любом случае наши выводы могут иметь практическое значение для робототехники и теории искусственного интеллекта. Похоже, что, когда каждое сохраняемое в памяти понятие характеризуется семью признаками, а не, скажем, пятью или восемью, количество отдельных объектов, хранящихся в памяти, максимизируется», — заявил профессор из Института искусственного интеллекта «Сколтеха» и соавтор исследования Николай Бриллиантов.

Согласно возникшему в начале XX века устоявшемуся подходу, команда моделирует основные строительные блоки памяти — энграммы памяти. Их можно рассматривать как разреженное собрание нейронов в различных областях мозга, которые активируются одновременно. Концептуальное содержание энграмма — это идеальный абстрактный объект, характеризуемый несколькими признаками.

В контексте человеческой памяти признаки соответствуют сенсорным входам, так что понятие банана будет ассоциироваться с визуальным образом, запахом, вкусом банана и так далее. Это приводит к созданию пятиразмерного объекта, который существует и развивается в таком пространстве, наполненном всеми остальными концепциями, сохраненными в памяти.

Эволюция энграммов относится к процессу, когда концепции становятся более четкими или размытыми с течением времени в зависимости от частоты активации энграмм внешними раздражителями через чувства, вызывая память о соответствующем объекте. Это моделирует обучение и забывание в результате взаимодействия с окружающей средой.

«Мы математически продемонстрировали, что энграммы в концептуальном пространстве имеют тенденцию эволюционировать к устойчивому состоянию, то есть после некоторого переходного периода возникает «зрелое» распределение энграмм, которое затем сохраняется во времени. Рассматривая максимальную ёмкость концептуального пространства заданного количества измерений, мы с некоторым удивлением обнаружили, что количество отдельных энграмм, хранящихся в памяти в устойчивом состоянии, является наибольшим для концептуального пространства с семью измерениями. Отсюда и утверждение о семи чувствах», — уточнил Бриллиантов.

Иными словами, пусть объекты, существующие в мире, будут описаны конечным числом признаков, соответствующих измерениям некоторого концептуального пространства. Предположим намерение максимизировать емкость концептуального пространства, выраженную количеством различных концепций, связанных с этими объектами. Чем она больше, тем глубже общее понимание мира. Оказалось, что максимальная емкость достигается, когда размерность концептуального пространства равна семи. Из этого исследователи делают вывод, что семь — это оптимальное количество чувств.

Авторы считают, что данный номер не зависит от деталей модели — свойств концептуального пространства и раздражителей, создающих сенсорные впечатления. Отмечается, что число семь кажется прочной и устойчивой характеристикой энграмм памяти как таковой. При этом единственное замечание — несколько энграмм разного размера, существующих вокруг общего центра, считаются представляющими схожие концепции, поэтому рассматриваются как одно при расчете емкости памяти.

Память человека и других живых существ — это загадочное явление, связанное среди прочего с сознанием. Развитие теоретических моделей памяти будет способствовать получению новых знаний о человеческом разуме и созданию памяти, подобной человеческой, в системах искусственного интеллекта (ИИ).

Психолог и нейропсихолог Мария Тодорова 8 октября рассказала «Известиям» о влиянии эмоций и сна на долговременную память. Специалист отметила, что сознательная установка на запоминание активирует исполнительные функции мозга — внимание, контроль и внутреннюю мотивацию. По ее словам, инструментом для выстраивания нужных нейронных связей становится простой приказ «я хочу понять и запомнить это».

