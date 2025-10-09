Реклама
В России создают препарат от рака с двойным действием
Обломки беспилотника ВСУ повредили объект энергетики в Нижегородской области
В Тамбовской области несколько домов получили повреждения из-за атаки БПЛА ВСУ
Умер трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин
Операторы БПЛА Росгвардии ликвидировали состав ВСУ на черниговском направлении
КНР применила антисанкционные меры против пяти дочерних компаний Hanwha Ocean в США
Трамп призвал страны Ближнего Востока объединиться и сохранить мир в регионе
ФАС согласовала сделку по приобретению сети гипермаркетов «О'Кей»
В ЕКА предупредили о расширении опасной Южно-Атлантической аномалии на Земле
На западе Москвы появится новая платная автодорога
Байден поблагодарил Трампа за мирное урегулирование конфликта в Газе
В России произошло 325 ДТП за минувшие сутки
Эксперт рассказала о способах диагностики артрита
Первый транзитный рейс из Китая в Европу прошел по Севморпути
Врач Карпенко рассказал о причинах снижения иммунитета осенью
Семья освобожденного из плена ХАМАС Харкина намерена поблагодарить Путина
В Польше указали на сигнал Путина Западу о готовности достичь целей СВО

Верховный суд не позволил назначать чрезмерно мягкое наказание за госизмену

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
В Верховном суде оспорили чрезмерно мягкое наказание для подсудимого, обвиняемого в государственной измене. Обзор судебной практики был опубликован 9 октября на сайте Верховного суда.

Прецедентом стало дело россиянина, получившего за госизмену всего пять лет, хотя санкция статьи предусматривает от 12 до 20 лет, а также пожизненный срок.

Сообщается, что заместитель прокурора подал кассационное представление, в котором была отмечена чрезмерная мягкость наказания и отсутствие обоснования применения ст. 64 УК РФ («Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление»).

В представлении указывалось, что при назначении наказания суд первой инстанции не учел степень общественной опасности преступления. Уточняется, что подсудимый предлагал российским военнослужащим сдаваться в плен за денежное вознаграждение, а также собирал их персональные данные и передавал украинским спецслужбам.

Судебная коллегия согласилась с доводами кассационного представления. Уголовное дело было передано на новое апелляционное рассмотрение.

Сроки в давности: что грозит Ибрагиму Сулейманову по делу об убийстве
Показания на обвиняемого дал предполагаемый исполнитель преступления

28 сентября осужденный за госизмену из-за поставки оборудования для зенитно-ракетных систем (ЗРК) С-300 на Украину Денис Лобов попросил заменить колонию принудительными работами. Суд оставил заявление без удовлетворения, а апелляция подтвердила это решение. На момент подачи иска Лобов отбыл почти шесть лет наказания.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

