Верховный суд не позволил назначать чрезмерно мягкое наказание за госизмену

В Верховном суде оспорили чрезмерно мягкое наказание для подсудимого, обвиняемого в государственной измене. Обзор судебной практики был опубликован 9 октября на сайте Верховного суда.

Прецедентом стало дело россиянина, получившего за госизмену всего пять лет, хотя санкция статьи предусматривает от 12 до 20 лет, а также пожизненный срок.

Сообщается, что заместитель прокурора подал кассационное представление, в котором была отмечена чрезмерная мягкость наказания и отсутствие обоснования применения ст. 64 УК РФ («Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление»).

В представлении указывалось, что при назначении наказания суд первой инстанции не учел степень общественной опасности преступления. Уточняется, что подсудимый предлагал российским военнослужащим сдаваться в плен за денежное вознаграждение, а также собирал их персональные данные и передавал украинским спецслужбам.

Судебная коллегия согласилась с доводами кассационного представления. Уголовное дело было передано на новое апелляционное рассмотрение.

28 сентября осужденный за госизмену из-за поставки оборудования для зенитно-ракетных систем (ЗРК) С-300 на Украину Денис Лобов попросил заменить колонию принудительными работами. Суд оставил заявление без удовлетворения, а апелляция подтвердила это решение. На момент подачи иска Лобов отбыл почти шесть лет наказания.

