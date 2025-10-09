Суд в ЮАР решил арестовать активы Google по решению московского арбитража

Верховный суд Южно-Африканской Республики (ЮАР) признал и начал исполнять решение московского арбитража в пользу российской «дочки» Google по делу о банкротстве. Соответствующая информация 9 октября следует из судебного ордера, сообщает газета «Ведомости».

«Этот судебный акт предусматривал начисление судебной неустойки, избежать уплаты которой Google и пытался, обнуляя свой счет под видом уплаты дивидендов за границу», — заявил изданию партнер адвокатского бюро Art De Lex Артур Зурабян.

В конце августа 2025 года Верховный суд ЮАР принял решение наложить арест на все активы Google Internationsl LLC, которые находятся в республике. Кроме того, инстанция утвердила полномочия конкурсного управляющего Валерия Таляровского выступать от имени ООО «Гугл» в этом разбирательстве.

Это первый случай, когда суд иностранного государства постановил действовать в интересах российской «дочки» компании.

«Ведомости» со ссылкой на Арбитражный суд Москвы 25 июля сообщила о запрете ирландскому офису компании Google продолжать судебное разбирательство в суде США по делам, связанным с оспариванием сделок управляющим дочерней компании Валерием Таляровским по делу о банкротстве ООО «Гугл». Уточняется, что за каждый иск с Google Ireland Limited могут взыскать более 65 млрд рублей.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ