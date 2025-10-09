В режиме ожидания: в СФ предложили досрочно завершить эксперимент с налогом самозанятых

Эксперимент с налогом на профессиональный доход (НПД) могут завершить уже в 2026 году. С такой инициативой выступили в Совете Федерации. Однако самозанятым не стоит беспокоиться: даже после трансформации режима речь будет идти не о ликвидации, а о совершенствовании системы, утверждают в Совфеде. Между тем глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников ранее заявлял, что эксперимент продлится до 2028 года, как и было запланировано. Отменят ли особый налоговый режим для самозанятых — в материале «Известий».

Когда прекратят эксперимент

Эксперимент с налогом на профессиональный доход (то есть с налогом для самозанятых) хотят завершить досрочно. Соответствующее предложение поступило от Совета Федерации. Рекомендация содержится в постановлении верхней палаты парламента от 8 октября «О текущей ситуации в экономике и основных задачах социально-экономического развития». Она сформулирована по итогам правительственного часа с участием главы министерства экономического развития Максима Решетникова.

Сенаторы рекомендовали правительству РФ проанализировать результаты проведения эксперимента и проработать по итогам этого анализа вопрос о прекращении работы специального налогового режима в 2026 году.

В верхней палате парламента также предложили кабмину разработать дополнительные меры по «недопущению практики занижения налоговой базы для исчисления налога на доходы физических лиц при найме работников».

К слову, ранее президент России Владимир Путин поручал правительству представить предложения по совершенствованию параметров системы налогообложения. В частности, речь шла и о корректировке системы НПД.

Позиция Минэкономразвития и кабмина

На необходимость старта работ по внесению изменений в концепцию режима самозанятых указывал и глава Минэкономразвития Максим Решетников. На правительственном часе, состоявшемся в сентябре, он отметил, что срок окончания эксперимента с ними «уже не за горами».

Однако глава ведомства напомнил, что до 2028 года никаких изменений в режиме работы самозанятых не планируется, уточнив, что это «принципиальная позиция правительства». Позже Минэкономразвития выпустило пресс-релиз, в котором также подчеркивалось отсутствие планов по переменам в режиме работы самозанятых на ближайшее время.

Позиция министерства с сентября не изменилась. В беседе с «Известиями» в Минэкономразвития напомнили, что срок окончания реализации эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» завершается в 2028 году.

— Ранее этого момента никаких решений принято не будет, — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Об отсутствии планов по изменениям в режиме работы и налогообложения самозанятых до завершения срока проведения эксперимента заявили и в правительстве РФ.

«Никаких изменений в режиме работы самозанятых до истечения срока проведения эксперимента не планируется. Эксперимент проводится с 2019 года и завершится в 2028 году. В течение этих лет условия налогообложения остаются прежними», — цитирует пресс-службу кабмина ТАСС.

Что такое налог на профессиональный доход

Налог на профессиональный доход — это особый налоговый режим, разработанный для граждан, ведущих самостоятельную трудовую деятельность. По этой причине за ним закрепилось неофициальное название «налог самозанятых».

Применяться НПД начал с 2019 года после запуска эксперимента с самозанятыми. Данный налоговый режим установлен на всей территории РФ.

На сегодняшний день самозанятые отчисляют в виде налога 6% дохода при работе с юридическими лицами и 4% — с физическими. Это, как утверждают в Федеральной налоговой службе, позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получения штрафа за незаконную предпринимательскую деятельность.

У ФНС, к слову, тоже есть планы по корректировке системы НПД. Во вторник, 7 октября, ведомство разместило в личных кабинетах на сайте «Мой налог» опрос о ставке налога, предложив самозанятым назвать «справедливый» процент от их доходов, который они готовы платить. В опросе представлено 11 вариантов возможных ставок. Они варьируются от 0 до более чем 20%.

Что значит досрочное прекращение эксперимента с НПД

Предложение проанализировать эксперимент по применению налога на профессиональный доход имеет под собой все основания, убежден декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финуниверситета при Правительстве РФ Вадим Засько.

В контексте разговора о возможности завершения эксперимента аналитик выделяет несколько ключевых факторов. Первый из них — целесообразность обсуждения данного вопроса в период, когда эксперимент и так фактически подходит к своему завершению. Ведь важным остается необходимость сохранения доверия общества к ранее принятым законодательным решениям.

— В этой связи стоит обратить внимание на неоднократное заявление представителей и исполнительной, и законодательной власти о приверженности к доведению эксперимента до его логического завершения в установленные сроки, — подчеркивает собеседник редакции.

Отказ от данного режима, по его мнению, формирует риски увеличения теневого сектора экономики. А это противоречит концепции обеления и наращивания источников бюджетных доходов.

Справедливость налоговой системы сегодня требует выравнивания условий между различными категориями плательщиков, уверена советник налоговой службы I ранга, руководитель практики стратегии развития финансовых рынков О2Cоnsulting Татьяна Сафонова.

— Однако, если сотрудники компаний платят 13% НДФЛ и имеют трудовые гарантии, то самозанятые несут больше предпринимательских рисков и не имеют стабильного дохода, поэтому одинаковые налоговые ставки для них были бы несправедливыми, — считает собеседница «Известий».

Оптимальной для самозанятых может быть ставка на уровне 8–10%, поскольку текущие 4–6% выглядят заниженными по сравнению с налоговыми обязательствами работников по трудовому договору, полагает она.

В этой связи с большей долей вероятности налоговый режим аннулируют, допускает налоговый консультант, управляющий партнер «Альянс партнерс групп» Александр Усов. Может быть отменен раньше намеченного срока и режим самозанятых, изначально введенный как эксперимент, не исключает он. Возможно, это произойдет уже в 2026 или 2027 году.

— Это решение будет зависеть от позиции властей, однако развитие ситуации может оказаться неблагоприятным для налогоплательщиков: налоги и взносы, скорее всего, вырастут. При этом тех, кто сегодня работает как самозанятый, могут обязать перейти в статус индивидуального предпринимателя, чтобы обеспечить поступления страховых платежей, — ожидает эксперт.

Для чего необходимо менять налоговый режим

Совет Федерации сегодня ищет дополнительные источники доходов бюджета с целью обслуживания системы здравоохранения в будущем, обращает внимание Александр Усов. Спикер СФ Валентина Матвиенко ранее сообщала, что порядка 700 тыс. человек не платят страховые взносы, но пользуются медицинскими услугами, напоминает эксперт. В эту категорию, по его мнению, включены и самозанятые граждане, которые не делают отчислений в страховую систему.

— А страховые взносы являются ключевым элементом системы медицинского обслуживания, основанной на принципе солидарности, — подчеркивает собеседник «Известий».

На необходимость введения обязательных страховых взносов для самозанятых указывает и Татьяна Сафонова. Она отмечает, что важной задачей остается устойчивое финансирование пенсионной системы.

— Режим самозанятых вызывает вопросы, поскольку при ставках 4 или 6% они фактически не участвуют в социальной системе, не уплачивают взносы и не получают пенсионных прав, — разъясняет эксперт.

Эксперимент по налогу на профессиональный доход, по словам Сафоновой, не потерпел неудачу, но превратился в «зону» с чрезмерно низкой налоговой нагрузкой. Она считает, что власти в итоге примут решение о введении обязательных страховых взносов или реформировании режима самозанятых с целью сделать налоговую систему более сбалансированной и справедливой.

Что делать самозанятым в случае отмены режима НПД

На переход к более справедливому режиму указывает и сенатор Олег Голов. Он утверждает, что рекомендация Совета Федерации о завершении эксперимента в 2026 году — это не отмена института самозанятости, а переход от экспериментального режима к постоянной системе.

— За шесть лет эксперимент доказал свою эффективность — 14,3 млн человек легализовали свои доходы. Однако мы видим и серьезные проблемы. Работодатели массово злоупотребляют режимом, подменяя трудовые отношения договорами с самозанятыми. Люди лишаются социальных гарантий, не формируют пенсию. Это недопустимо, — подчеркивает собеседник «Известий».

Завершение эксперимента означает создание более совершенной системы, которая сохранит простоту и льготы, но исключит злоупотребления и добавит социальную защиту, убежден сенатор.

— Самозанятым не нужно беспокоиться. Правительство дало четкое обещание не пересматривать закон до 2028 года, и это принципиальная позиция. Даже когда режим будет трансформирован, речь будет идти не о его ликвидации, а о совершенствовании, — полагает Голов.

От института, в котором участвуют более 14 млн граждан, государство отказываться не будет, уверен он.