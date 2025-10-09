Реклама
Деньгам время: эти три налога россияне должны оплатить до 1 декабря

Как погасить имущественный, земельный и транспортный налоги в 2025 году
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
До конца 2025 года россиянам предстоит уплатить ряд важных налогов — от имущественного до транспортного. Налоги в России всегда платят за предыдущий год, сейчас идет рассылка уведомлений за 2024-й. Федеральная налоговая служба (ФНС) предупреждает, что несвоевременная уплата облагается пенями. «Известия» публикуют полный список, размер и сроки оплаты.

Имущественный налог

Владельцы недвижимости в России, включая квартиры, комнаты, гаражи, дома и даже объекты незавершенного строительства. Крайний срок уплаты налога — 1 декабря.

Для физических лиц налог рассчитывается, исходя из кадастровой стоимости объекта недвижимости с учетом местных ставок, которые могут варьироваться. Базовая ставка составляет 0,1% для большинства жилой недвижимости и хозяйственных построек.

Для юридических лиц ставки и порядок уплаты устанавливаются региональными законами, но обычно они выше, чем для физических лиц, и варьируются до 2,5%.

Земельный налог: сроки и ставки для собственников

Владельцы земельных участков, включая дачные в СНТ, земли под индивидуальное жилищное строительство и сельхозземли, обязаны ежегодно уплачивать земельный налог.

Сумма налога рассчитывается, исходя из кадастровой стоимости участка и региональных ставок, которые обычно варьируются от 0,3 до 1,5%.

Кроме того, с 2025 года введены повышенные ставки по земельному налогу для дорогих земельных участков — до 1,5%.

Крайний срок уплаты налога — 1 декабря.

Транспортный налог: сколько и когда платить в 2025 году

Транспортный налог обязателен для собственников автомобилей, мотоциклов, катеров и других транспортных средств, даже если они не пользуются своим движимым имуществом.

Размер платежа зависит от мощности двигателя, категории транспорта, а также региона регистрации. При этом некоторые категории граждан — ветераны, пенсионеры, многодетные семьи — имеют право на льготы, которые нужно подтвердить документально.

Не подлежат налогу авто с мощностью до 100 лошадиных сил, выданные соцзащитой, а также спецтехника, которую используют для полевых работ, и моторные лодки с мощностью менее пяти лошадиных сил.

Особые условия действуют для автомобилей категории люкс стоимостью 10 млн рублей и выше: к ним применяют повышенный коэффициент 3.

Крайний срок уплаты налога — 1 декабря.

НДФЛ: кто, сколько и когда платить в 2025 году

Налог на доходы физических лиц — один из основных налоговых обязательств для россиян. Если вы официально трудоустроены, налог удерживается работодателем и перечисляется напрямую в бюджет. Однако при доходах от аренды имущества, продажи недвижимости, ценных бумаг или предпринимательской деятельности необходимо самостоятельно подавать декларацию и платить налог.

Налог на доход по вкладам придется платить тем, чей совокупный доход с них превышает необлагаемый лимит в 210 тыс. рублей. Базовая ставка — 13%, но при доходах свыше 5 млн рублей в год применяется ставка 15%. Декларацию по форме 3-НДФЛ за 2025 год нужно подать до 30 апреля 2026 года, а налог уплатить не позднее 15 июля 2026 года.

Налог с доходов от продажи имущества: сколько платить в 2025 году

Россияне, которые продали недвижимость, автомобили или другое имущество, должны помнить о налоге на доход от продажи.

Если объект находился в собственности меньше установленного законом срока, налог составляет 13% от прибыли. При этом минимальный срок владения зависит от ситуации: обычно это пять лет, но для недвижимости, полученной в наследство, дар или по приватизации, — три года.

Декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо подать до 30 апреля следующего года после продажи, а сам налог оплатить не позднее 15 июля. Сервис «Личный кабинет налогоплательщика» позволяет проверить начисления и сразу оплатить налог онлайн.

Страховые взносы: что нужно знать в 2025 году

Индивидуальные предприниматели в 2025 году обязаны перечислить за себя фиксированные страховые взносы на пенсионное и медицинское страхование. Общая сумма составит около 49 тыс. рублей.

Если годовой доход ИП превысит 300 тыс. рублей, придется доплатить еще 1% от суммы превышения. Основные взносы необходимо перечислить до 31 декабря 2025 года, а «дополнительный процент» — до 1 июля 2026 года.

Самозанятые от обязательных взносов освобождены, однако при желании могут платить их добровольно — чтобы формировать пенсионный стаж.

Работодатели продолжают перечислять взносы за работников: они должны делать это ежемесячно, не позднее 15-го числа следующего месяца.

Госпошлины и региональные сборы: что оплатить до конца года

Помимо федеральных налогов, россиянам нужно учитывать и региональные платежи. Речь идет о госпошлинах и так называемых местных сборах.

Так, в ряде регионов действует торговый сбор — он касается предпринимателей, ведущих определенные виды бизнеса, например в сфере розничной торговли или общепита. Кроме того, в отдельных субъектах могут устанавливаться дополнительные сборы для владельцев недвижимости или транспорта.

Все начисления можно проверить в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте ФНС или через портал «Госуслуги». Если квитанция сформирована, оплатить ее нужно в установленные сроки. Как правило, крайний срок — 1 декабря.

Как проверить задолженность

ФНС рекомендует регулярно проверять начисленные суммы онлайн на официальном сайте налоговой или через портал «Госуслуги». Сервисы позволяют увидеть все уведомления, сформировать квитанцию и сразу оплатить ее картой, через банковское приложение или систему быстрых платежей. Такой способ позволяет избежать ошибок и задержек, а также сохраняет подтверждение операции.

Что грозит за просрочку и новые правила взыскания долгов

За каждый день просрочки начисляется пени в размере 1/300 ключевой ставки Банка России. При длительном уклонении налоговая вправе обратиться в суд, взыскать долг через приставов, наложить арест на имущество или ограничить выезд за границу. Поэтому специалисты советуют не откладывать оплату на последний момент и закрыть все обязательства заранее.

Напомним, с ноября 2025 года в России начнут взыскивать долги по налогам во внесудебном порядке. Нововведение коснется физлиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Это относится к таким видам налогов:

  • налог на доходы физических лиц (НДФЛ), а также налоги, которые рассчитывают сами граждане;

  • налог на имущество, земельный и транспортный налоги, НДФЛ, неудержанный работодателем, и с доходов по вкладам, т.е. те налоги, которые начисляют в ФНС;

  • налоги, доначисленные во время проверок.

Читайте также
