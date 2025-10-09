Минцифры опровергло слухи о предстоящем ограничении интернета

Реклама
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Сообщения о предстоящих ограничениях интернета являются фейковыми. Об этом 9 октября сообщили в Telegram-канале Минцифры России.

«Распространяющаяся в мессенджерах информация якобы от имени пресс-службы Минцифры России о планируемых ограничениях доступа к интернету в выходные дни не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

По информации министерства, фиксированный, мобильный и спутниковый интернет работает в соответствии со штатным режимом по всей территории России с учетом особенностей обеспечения безопасности в разных субъектах. Кроме того, у Минцифры в ближайшее время нет планов на отключение интернета.

Игра в монополию: управляющие компании предложено штрафовать за недопуск операторов связи в дома
Сумма может доходить до 500 тыс. рублей

7 октября сообщалось, что ремонт подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС), которая соединяет Сахалин и Камчатку, поспособствует временному снижению скорости интернета на Чукотке. Уточняется, что работы будут проводится не менее двух дней. Во время перебоев качества связи телекоммуникационные услуги будут предоставляться за счет спутниковых каналов с ограниченной пропускной способностью.

