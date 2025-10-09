Игра в монополию: управляющие компании предложено штрафовать за недопуск операторов связи в дома

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Армия
Средства ПВО за ночь ликвидировали 42 беспилотника над регионами России
Мир
Ким Чен Ын выступил за укрепление связей с Россией
Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,8
Армия
ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотников ВСУ в Днепропетровской области
Общество
В деле о подготовке покушения на Симоньян появилась новая статья
Мир
Во Франции назвали назначение Лекорню премьером «лицемерным ходом» Макрона
Экономика
В России появились три отрасли со средней зарплатой выше 200 тыс. рублей
Армия
Бойцы Южной группировки войск ликвидировали минимум 125 боевиков ВСУ за сутки
Мир
СМИ сообщили об увольнении 4 тыс. госслужащих США на фоне шатдауна
Армия
ВС РФ на вертолете Ка-52М уничтожили опорный пункт ВСУ
Мир
Львова-Белова поблагодарила Меланью Трамп за заботу о затронутых конфликтом детях
Мир
Трамп сообщил об уверенности в полной поддержке Путиным сделки по Газе
Мир
Постпред КНР в ООН призвал Вашингтон прекратить удары по судам вблизи Венесуэлы
Общество
В ГД сообщили о перерасчете пенсии для пожилых и граждан ряда категорий
Мир
Слуцкий анонсировал запуск нового формата сотрудничества ГД и парламента КНДР
Мир
Нобелевский комитет проведет расследование по утечке данных об имени лауреата
Экономика
Крипторынок обвалился после слов Трампа о пошлинах против КНР

Игра в монополию: управляющие компании предложено штрафовать за недопуск операторов связи в дома

Сумма может доходить до 500 тыс. рублей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

За недопуск операторов связи в многоквартирные дома управляющие компании (УК) могут оштрафовать на 500 тыс. рублей. Предлагающий это законопроект рекомендован к принятию в первом чтении комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству. Крупные штрафы не смогут полностью искоренить проблему, но способны минимизировать искусственную монополизацию рынка, считают эксперты. Часто ли сегодня операторы связи не могут попасть в многоквартирные дома для работы, выясняли «Известия».

Пресечь нарушение

За недопуск операторов связи в многоквартирные дома для размещения и эксплуатации сетей связи предложено штрафовать. Сумма может доходить до 500 тыс. рублей. Принять соответствующий законопроект нижней палате парламента рекомендовал комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

Авторы инициативы напоминают, что в 2022–2023 годах центральным аппаратом Федеральной антимонопольной службы России была рассмотрена 231 жалоба на недопуск управляющими компаниями в обслуживаемые дома операторов связи для размещения и эксплуатации сетей связи.

Работа специалиста по монтажу и обслуживанию оптоволоконных линий для интернета и цифрового телевидения в одном из домов
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Для борьбы с подобным были утверждены правила взаимодействия оператора связи и лица, осуществляющего управление многоквартирным домом. Однако по состоянию на апрель 2025 года в соответствии с установленными требованиями расторгнуто лишь 30–40% договоров на размещение сетей связи.

До сих пор УК продолжают уклоняться от расторжения договоров, навязывают дополнительные условия или внесение оплаты и создают препятствия для доступа в дома, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Всё это ограничивает конкуренцию на рынке услуг связи, дискриминирует некоторых операторов и ущемляет интересы абонентов.

Мужчина с ноутбуком
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Новая норма предусматривает внесение изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Проект закона устанавливает административную ответственность для лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами. Наказание грозит за нарушение правил взаимодействия с оператором связи при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи на объектах общего имущества в МКД.

За подобное нарушение будут назначаться штрафы. Для должностных лиц размер составит от 10 тыс. до 40 тыс. рублей. Юридическим лицам придется заплатить от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

В обсуждениях при подготовке этого законопроекта участвовало Минцифры РФ. В пресс-службе ведомства «Известиям» рассказали, что поправки в законодательство потребовались, поскольку некоторые УК игнорируют нормы закона о беспрепятственном доступе интернет-провайдеров в МКД.

Сотрудник компании интернет-провайдера во время настройки сетевых коммутаторов
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Принятие закона призвано решить ряд задач. Среди них министерство выделяет:

— предоставление гражданам возможности самим выбирать себе подходящего оператора связи;

— прекращение практики ограничения управляющими компаниями доступа к домовой инфраструктуре провайдерам;

— стимулирование конкуренции на телеком-рынке.

— Несмотря на принятый в апреле 2024 года закон, проблемы с доступом операторов связи в многоквартирные дома по-прежнему остаются. Предлагаемая сенаторами мера станет механизмом экономического воздействия на нарушителей, — убеждены в Минцифры.

Редакция «Известий» направила запрос в ФАС России. На момент выхода публикации ответ не поступил.

Платежом прекрасен: банки начали прощать россиянам штрафы за просрочки
Это делается, чтобы избежать массовых банкротств клиентов

Справедливое наказание

Случаи препятствования операторам к размещению сетей связи действительно фиксируются регулярно, отмечает сенатор Олег Голов. Особенно остро эта проблема проявляется в работе с крупными застройщиками, у которых есть собственные аффилированные операторы связи. Такая ситуация, в частности, характерна для крупных городов и люксового жилья, уточняет ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Случаи, когда жителям, особенно в новостройках, доступен только один интернет-провайдер, связанный с застройщиком, нередки, подтверждает общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

— Некоторые операторы до сих пор не расторгли договоры с управляющими компаниями и продолжают строить диалог на их условиях. А те, в свою очередь, продолжают ставить различные препоны другим операторам связи, следующим требованиям закона, — напоминает президент Ассоциации компаний связи Алексей Стуров.

Девушка с ноутбуком у себя дома
Фото: TASS/DPA/Nicolas Armer

При этом операторы продолжают сталкиваться с проблемой размещения оборудования и линий связи в строящихся и введенных в эксплуатацию многоквартирных жилых домах, указывает эксперт.

Оператору связи выставляют невыполнимые технические условия для размещения или предлагают «войти» в многоквартирный дом через строящуюся или уже построенную инфраструктуру своего «карманного» оператора связи, что делает такое размещение экономически нецелесообразным, — разъясняет он.

Актуальной остается и проблема модернизации уже имеющихся в многоквартирных домах сетей, дополняет Стуров.

Во время подключения интернета
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— Управляющие компании находят массу причин затянуть сроки согласования проектной документации. Есть достаточное количество запросов от операторов связи, которые уже полгода не могут добиться от управляющей компании разрешения на модернизацию сети, — обращает внимание собеседник «Известий».

В связи с этим назрела необходимость усиления контроля и ответственности управляющих компаний за действия, направленные на ограничение работы и недопуск операторов связи в многоквартирные жилые дома, убежден он.

Для застройщиков 500 тыс. рублей — это ощутимый штраф, считает Муртазин.

Интернет кабель
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Вероятно, такие взыскания заставят управляющие компании взвешивать риски, поскольку размер штрафа может превысить выгоду от эксклюзивного договора с одним провайдером, — согласен Бондарь.

Крупные штрафы не смогут искоренить проблему полностью, но способны минимизировать искусственную монополизацию рынка, ожидает Голов.

— На данный момент других эффективных инструментов у нас нет. Мы надеемся, что значительные финансовые санкции заставят управляющие компании и застройщиков серьезно задуматься, перед тем как препятствовать доступу операторов, — подчеркивает сенатор.

Казенный дым: продажу табака без лицензии внесут в Уголовный кодекс
Это поможет сократить теневой оборот никотинсодержащей продукции и оздоровить конкуренцию, уверены эксперты

Избежать хаоса

Сейчас решение о допуске провайдера в дом принимается управляющей компанией или ТСЖ в зависимости от формы собственности недвижимости. И иногда недобросовестные лица пускают операторов в дом лишь за дополнительную плату, обращает внимание гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Проблемы, связанные с доступом, размещением оборудования и линий связи, во многом связаны и с нежеланием самих операторов строго придерживаться требований действующего законодательства, убежден Алексей Стуров.

Большинство операторов связи не хотят рисковать своим бизнесом, обращаться в контролирующие органы, идти в суды и отстаивать свои законные права, а пытаются просто «договориться». Иногда эти «договоренности» помогают им избавиться от конкурентов. И текущая ситуация это подтверждает, — объясняет глава Ассоциации компаний связи.

Жилой комплекс
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

При этом с весны 2024 года действует упрощенный порядок, благодаря которому для захода оператора в здание больше не требуется решение общего собрания жильцов. Достаточно, чтобы договор на услуги связи заключил хотя бы один собственник или наниматель квартиры, напоминает Дмитрий Бондарь.

— Процедура выглядит следующим образом: оператор готовит проект монтажа оборудования, согласовывает его с управляющей компанией, а затем проводит работы. Всё это делается за счет самого провайдера, для управляющей компании это бесплатно, — уточняет эксперт. При этом оператор несет полную ответственность за сохранность общего имущества во время монтажа.

Любому оператору связи нужно обеспечить технологические регламенты — в том числе взять на себя обязательства не сверлить стены в неположенных местах, проводить провода в коробе, соблюдать противопожарную безопасность и так далее, перечисляет Эльдар Муртазин.

Рабочий во время одного из этапов капитального ремонта жилого дома
Фото: ТАСС/Егор Алеев

Ситуация с доступом операторов связи в многоквартирные дома сегодня неоднородная, отмечает Олег Голов. Небольшие застройщики, не имеющие аффилированных операторов, нередко идут на диалог — они как заключают эксклюзивные договоры, так и предоставляют общий доступ для нескольких провайдеров.

— Также существует практика свободного доступа, когда операторы заходят в дома еще на этапе отделки. В целом при нормальном развитии событий рынок регулирует эти процессы самостоятельно, — разъясняет сенатор.

Кредит недоверия: обман потребителей обойдется банкам в миллиарды рублей
Несмотря на критику участников рынка, законопроект о новых штрафах для них поддержали в правительстве

Проблемы размещения сетей связи не повсеместны и не относятся ко всем управляющим компаниям, подтверждает Стуров.

— Есть управляющие компании и застройщики, которые активно сотрудничают с операторами связи, так как наличие доступной и качественной связи в многоквартирном доме повышает уровень комфорта жильцов, — указывает собеседник «Известий».

Wi-fi роутер
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

На государственном уровне для контроля за исполнением правил захода операторов в дом уже есть некоторые инструменты, дополняет Бондарь.

— Например, на портале «Госуслуги» появилась форма, через которую можно подать жалобу на управляющую компанию, мешающую выбрать интернет-провайдера, — рассказывает он.

Введение существенных штрафов за недопуск операторов в МКД должно стать следующим шагом в создании конкурентной среды на рынке домашнего интернета, считает эксперт.

Однако важно учитывать, что пускать провайдеров можно лишь до тех пор, пока есть техническая возможность работать в конкретном доме, подчеркивает Кусков. В связи с этим необходимо четко определить, в каких случаях управляющему МКД лицу будет законно отказать оператору.

Ведь если в один дом придут 50 операторов, наступит хаос, 3–4 игроков в одном здании будет достаточно, — уверен собеседник «Известий».

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир