Игра в монополию: управляющие компании предложено штрафовать за недопуск операторов связи в дома

За недопуск операторов связи в многоквартирные дома управляющие компании (УК) могут оштрафовать на 500 тыс. рублей. Предлагающий это законопроект рекомендован к принятию в первом чтении комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству. Крупные штрафы не смогут полностью искоренить проблему, но способны минимизировать искусственную монополизацию рынка, считают эксперты. Часто ли сегодня операторы связи не могут попасть в многоквартирные дома для работы, выясняли «Известия».

Пресечь нарушение

За недопуск операторов связи в многоквартирные дома для размещения и эксплуатации сетей связи предложено штрафовать. Сумма может доходить до 500 тыс. рублей. Принять соответствующий законопроект нижней палате парламента рекомендовал комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

Авторы инициативы напоминают, что в 2022–2023 годах центральным аппаратом Федеральной антимонопольной службы России была рассмотрена 231 жалоба на недопуск управляющими компаниями в обслуживаемые дома операторов связи для размещения и эксплуатации сетей связи.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Для борьбы с подобным были утверждены правила взаимодействия оператора связи и лица, осуществляющего управление многоквартирным домом. Однако по состоянию на апрель 2025 года в соответствии с установленными требованиями расторгнуто лишь 30–40% договоров на размещение сетей связи.

До сих пор УК продолжают уклоняться от расторжения договоров, навязывают дополнительные условия или внесение оплаты и создают препятствия для доступа в дома, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Всё это ограничивает конкуренцию на рынке услуг связи, дискриминирует некоторых операторов и ущемляет интересы абонентов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Новая норма предусматривает внесение изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Проект закона устанавливает административную ответственность для лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами. Наказание грозит за нарушение правил взаимодействия с оператором связи при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи на объектах общего имущества в МКД.

За подобное нарушение будут назначаться штрафы. Для должностных лиц размер составит от 10 тыс. до 40 тыс. рублей. Юридическим лицам придется заплатить от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

В обсуждениях при подготовке этого законопроекта участвовало Минцифры РФ. В пресс-службе ведомства «Известиям» рассказали, что поправки в законодательство потребовались, поскольку некоторые УК игнорируют нормы закона о беспрепятственном доступе интернет-провайдеров в МКД.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Принятие закона призвано решить ряд задач. Среди них министерство выделяет:

— предоставление гражданам возможности самим выбирать себе подходящего оператора связи;

— прекращение практики ограничения управляющими компаниями доступа к домовой инфраструктуре провайдерам;

— стимулирование конкуренции на телеком-рынке.

— Несмотря на принятый в апреле 2024 года закон, проблемы с доступом операторов связи в многоквартирные дома по-прежнему остаются. Предлагаемая сенаторами мера станет механизмом экономического воздействия на нарушителей, — убеждены в Минцифры.

Редакция «Известий» направила запрос в ФАС России. На момент выхода публикации ответ не поступил.

Справедливое наказание

Случаи препятствования операторам к размещению сетей связи действительно фиксируются регулярно, отмечает сенатор Олег Голов. Особенно остро эта проблема проявляется в работе с крупными застройщиками, у которых есть собственные аффилированные операторы связи. Такая ситуация, в частности, характерна для крупных городов и люксового жилья, уточняет ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Случаи, когда жителям, особенно в новостройках, доступен только один интернет-провайдер, связанный с застройщиком, нередки, подтверждает общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

— Некоторые операторы до сих пор не расторгли договоры с управляющими компаниями и продолжают строить диалог на их условиях. А те, в свою очередь, продолжают ставить различные препоны другим операторам связи, следующим требованиям закона, — напоминает президент Ассоциации компаний связи Алексей Стуров.

Фото: TASS/DPA/Nicolas Armer

При этом операторы продолжают сталкиваться с проблемой размещения оборудования и линий связи в строящихся и введенных в эксплуатацию многоквартирных жилых домах, указывает эксперт.

— Оператору связи выставляют невыполнимые технические условия для размещения или предлагают «войти» в многоквартирный дом через строящуюся или уже построенную инфраструктуру своего «карманного» оператора связи, что делает такое размещение экономически нецелесообразным, — разъясняет он.

Актуальной остается и проблема модернизации уже имеющихся в многоквартирных домах сетей , дополняет Стуров.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— Управляющие компании находят массу причин затянуть сроки согласования проектной документации. Есть достаточное количество запросов от операторов связи, которые уже полгода не могут добиться от управляющей компании разрешения на модернизацию сети, — обращает внимание собеседник «Известий».

В связи с этим назрела необходимость усиления контроля и ответственности управляющих компаний за действия, направленные на ограничение работы и недопуск операторов связи в многоквартирные жилые дома, убежден он.

Для застройщиков 500 тыс. рублей — это ощутимый штраф, считает Муртазин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Вероятно, такие взыскания заставят управляющие компании взвешивать риски, поскольку размер штрафа может превысить выгоду от эксклюзивного договора с одним провайдером, — согласен Бондарь.

Крупные штрафы не смогут искоренить проблему полностью, но способны минимизировать искусственную монополизацию рынка, ожидает Голов.

— На данный момент других эффективных инструментов у нас нет. Мы надеемся, что значительные финансовые санкции заставят управляющие компании и застройщиков серьезно задуматься, перед тем как препятствовать доступу операторов, — подчеркивает сенатор.

Избежать хаоса

Сейчас решение о допуске провайдера в дом принимается управляющей компанией или ТСЖ в зависимости от формы собственности недвижимости. И иногда недобросовестные лица пускают операторов в дом лишь за дополнительную плату, обращает внимание гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Проблемы, связанные с доступом, размещением оборудования и линий связи, во многом связаны и с нежеланием самих операторов строго придерживаться требований действующего законодательства, убежден Алексей Стуров.

— Большинство операторов связи не хотят рисковать своим бизнесом, обращаться в контролирующие органы, идти в суды и отстаивать свои законные права, а пытаются просто «договориться» . Иногда эти «договоренности» помогают им избавиться от конкурентов. И текущая ситуация это подтверждает, — объясняет глава Ассоциации компаний связи.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

При этом с весны 2024 года действует упрощенный порядок, благодаря которому для захода оператора в здание больше не требуется решение общего собрания жильцов. Достаточно, чтобы договор на услуги связи заключил хотя бы один собственник или наниматель квартиры, напоминает Дмитрий Бондарь.

— Процедура выглядит следующим образом: оператор готовит проект монтажа оборудования, согласовывает его с управляющей компанией, а затем проводит работы. Всё это делается за счет самого провайдера, для управляющей компании это бесплатно, — уточняет эксперт. При этом оператор несет полную ответственность за сохранность общего имущества во время монтажа.

Любому оператору связи нужно обеспечить технологические регламенты — в том числе взять на себя обязательства не сверлить стены в неположенных местах, проводить провода в коробе, соблюдать противопожарную безопасность и так далее, перечисляет Эльдар Муртазин.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Ситуация с доступом операторов связи в многоквартирные дома сегодня неоднородная, отмечает Олег Голов. Небольшие застройщики, не имеющие аффилированных операторов, нередко идут на диалог — они как заключают эксклюзивные договоры, так и предоставляют общий доступ для нескольких провайдеров.

— Также существует практика свободного доступа, когда операторы заходят в дома еще на этапе отделки. В целом при нормальном развитии событий рынок регулирует эти процессы самостоятельно, — разъясняет сенатор.

Проблемы размещения сетей связи не повсеместны и не относятся ко всем управляющим компаниям, подтверждает Стуров.

— Есть управляющие компании и застройщики, которые активно сотрудничают с операторами связи, так как наличие доступной и качественной связи в многоквартирном доме повышает уровень комфорта жильцов, — указывает собеседник «Известий».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

На государственном уровне для контроля за исполнением правил захода операторов в дом уже есть некоторые инструменты , дополняет Бондарь.

— Например, на портале «Госуслуги» появилась форма, через которую можно подать жалобу на управляющую компанию, мешающую выбрать интернет-провайдера , — рассказывает он.

Введение существенных штрафов за недопуск операторов в МКД должно стать следующим шагом в создании конкурентной среды на рынке домашнего интернета, считает эксперт.

Однако важно учитывать, что пускать провайдеров можно лишь до тех пор, пока есть техническая возможность работать в конкретном доме, подчеркивает Кусков. В связи с этим необходимо четко определить, в каких случаях управляющему МКД лицу будет законно отказать оператору.