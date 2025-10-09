Дома и автомобили повреждены из-за атаки дронов ВСУ на Ростовскую область

В Ростовской области при отражении атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) были повреждены жилые дома и автомобили. Об этом 9 октября сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«В Матвеево-Курганском районе в ходе отражения воздушной атаки уничтожены три БПЛА. <...> Повреждены <...> кровля нескольких жилых домов, а также пять автомобилей», — написал он в Telegram-канале.

Отмечается, что также были повреждены остекление и фасады жилых домов. Слюсарь добавил, что информация о пострадавших уточняется.

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в селе Хинель мирная жительница получила ранения из-за минометного обстрела со стороны ВСУ. По словам губернатора, ей оказали необходимую медицинскую помощь.

