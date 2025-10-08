В Брянской области мирная жительница пострадала из-за минометного обстрела ВСУ
В селе Хинель Брянской области мирная жительница получила ранения из-за минометного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 8 октября сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«ВСУ произвели минометный обстрел по селу Хинель Севского района. В результате террористической атаки мирная жительница села, к сожалению, получила ранения», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, пострадавшей оказана необходимая медицинская помощь. Кроме того, повреждения получили жилой дом и хозпостройки.
В результате ракетного обстрела со стороны ВСУ поселка Маслова Пристань в Белгородской области 8 октября погибли три человека. Кроме того, местный социальный объект был частично разрушен, в двух многоквартирных домах повреждены кровли, окна, балконы и фасады. Также из-за осколков повреждены пять автомобилей. Позднее стало известно, что число пострадавших увеличилось до 10. Возбуждено уголовное дело о теракте.
