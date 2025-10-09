Реклама
Полиция пресекла деятельность финансовой пирамиды в Петербурге

Фото: МВД РФ
В Санкт-Петербурге правоохранители пресекли деятельность финансовой пирамиды, не менее 200 россиян потеряли около 600 млн рублей. Об этом сообщила 9 октября официальный представитель МВД Ирина Волк.

По предварительной информации, организатором схемы стал местный предприниматель. В семейный бизнес были вовлечены также его сестра и племянник. Они под видом займов привлекали денежные средства граждан, а действовали через подконтрольную фирму, официально занимавшуюся монтажными работами.

По данным Волк, взамен россиянам обещали высокую доходность — до 25% годовых. Однако полученные денежные средства злоумышленники тратили по своему усмотрению. В ходе обысков правоохранители изъяли у фигурантов телефоны, компьютерную технику, электронные носители и печати фиктивных организаций.

«Следователем СУ УМВД России «Гатчинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ», — следует из публикации в Telegram-канале.

Строители обмана: мошенники стали создавать криптовалютные пирамиды
Потенциальным жертвам предлагают вложить средства в TON

6 мая сообщалось, что Центральный банк (ЦБ) России в I квартале 2025 года заблокировал более 5,2 тыс. интернет-ресурсов финансовых пирамид и нелегальных поставщиков финуслуг. Уточнялось, что за I квартал 2025 года было выявлено 897 субъектов с признаками нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг, это на 13% больше, чем в IV квартале 2024 года.

