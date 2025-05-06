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ЦБ заблокировал в I квартале 5,2 тыс. интернет-ресурсов финансовых пирамид

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Центральный банк (ЦБ) России в I квартале 2025 года заблокировал более 5,2 тыс. интернет-ресурсов финансовых пирамид и нелегальных поставщиков финуслуг. Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе регулятора.

«Это почти на 56% больше, чем за такой же период 2024 года, но на 8,5% меньше по сравнению с четвертым кварталом 2024 года», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦБ.

По данным ТАСС, за I квартал 2025 года было выявлено 897 субъектов с признаками нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг, это на 13% больше, чем в IV квартале 2024 года, и 236 субъектов с признаками нелегальных кредиторов, рост этого показателя составил 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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16 апреля финансовый маркетплейс «Выберу.ру» сообщил о том, что в I квартале этого года с различными финансовыми пирамидами столкнулись 23% опрошенных россиян. В аналогичный анализируемый период в 2024-м таких респондентов было почти вдвое меньше — 11%.

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