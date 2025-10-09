Реклама
Россия и Таджикистан подписали договоры о развитии трудовой миграции

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
По результатам переговоров на высшем уровне в Душанбе Россия и Таджикистан подписали значительный пакет документов, включая соглашения в сфере трудовой миграции. Об этом 9 октября сообщил журналистам президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

«По итогам переговоров подписали солидный пакет двусторонних документов по важным сферам сотрудничества. В частности, были подписаны документы по вопросам трудовой миграции, который укрепляет правовую основу дальнейшего развития взаимодействия в данном направлении», — заявил Рахмон.

Рахмон подчеркнул, что по итогам переговоров отмечен конструктивный характер сотрудничества двух государств в сфере миграции. Кроме того, таджикский лидер выразил надежду на новый импульс развития отношений РФ и Таджикистана.

Встречные вопросы: для обсуждения каких тем Путин прилетел в Таджикистан
Президента России ждут переговоры с Эмомали Рахмоном, Ильхамом Алиевым и участие в двух саммитах

В этот же день президент России Владимир Путин сообщил, что более 1 млн граждан Таджикистана живут и работают в России и вносят весомый вклад в экономику РФ. Он отметил, что российские власти стараются обеспечить гражданам Таджикистана достойные условия социальной защиты и труда на территории страны.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

