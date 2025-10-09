Президент Украины Владимир Зеленский окончательно утратил рассудок, пытаясь привести Россию к энергетическому кризису. Соответствующее заявление сделал 9 октября аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х (бывш. Twitter).

Так он прокомментировал заявления Зеленского об ударах по российским промышленным и нефтеперерабатывающим объектам.

«Эх, этот человек совсем обезумел. Он пытается подтолкнуть Россию к энергетическому кризису. Потом мы смотрим, как он жалуется: «Почему мы?!», когда его энергетическая инфраструктура горит», — написал Кошкович.

Британский геополитический аналитик Александр Меркурис 8 октября высказал предположение, что Зеленский надеется на эскалацию конфликта с помощью поставок дальнобойных американских ракет Tomahawk. По его словам, принятие такого решения полностью противоречило бы предыдущей риторике главы Белого дома в отношении украинского кризиса.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в этот же день сообщила, что Москва внимательно следит за ситуацией вокруг планов Вашингтона по поставкам Украине ракет Tomahawk, а также призывает США к сдержанности.

