До основания, а затем: ООН на четверть сократит миротворческий контингент

В четверг, 9 октября, стало известно, что Организация Объединенных Наций (ООН) из-за нехватки финансирования вынуждена на 25% сокращать численность своих миротворческих миссий по всему миру. Приблизительное число военнослужащих, которых это коснется, составляет 13–14 тыс. Подробнее о сокращениях, его причинах, а также о «голубых касках» — в материале «Известий».

ООН сокращает миротворческий контингент: что известно, причины

9 октября агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ООН сообщило, что организация в ближайшие месяцы собирается сократить четверть своего миротворческого контингента из-за недостаточного финансирования.

Помимо миротворческих войск ООН, которых также называют голубыми касками, сокращения коснутся полиции, гражданского персонала и закупок оборудования. Всего будет уволено порядка 13–14 тыс. сотрудников миссий. Общее же число «голубых касок», по последним данным, составляет порядка 68 тыс. человек более чем из 120 стран мира, они проходят службу в 11 миротворческих миссиях ООН.

Фото: Global Look Press/Ali Hashisho

Вину за сокращение миссии неназванный чиновник в разговоре с Reuters возложил на неплательщиков среди членов ООН, в том числе на США.

На данный момент миротворческие миссии ООН присутствуют в следующих странах и территориях: Центральноафриканская Республика (ЦАР), Южный Судан, Ливан, Кипр, Косово, Демократическая Республика Конго (ДРК), Западная Сахара, Индия, Пакистан, страны Ближнего Востока.

Вина лежит на США

США являются самым большим донором ООН в области миротворчества. На их долю приходится более 26% взносов, далее следует Китай, который вносит около 24%. Важно отметить, что выплаты не являются добровольными. Каждое государство — член ООН обязано внести соответствующую долю расходов на миротворческую деятельность.

Президент США Дональд Трамп после вступления в должность в январе инициировал пересмотр отношений с ООН и другими международными организациями. С января уже было объявлено о выходе США из ряда учреждений структуры ООН, среди них — Совет ООН по правам человека (СПЧ), Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), а также Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Президент США Дональд Трамп выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, США, 23 сентября 2025 года Фото: REUTERS/MIKE SEGAR

Помимо выхода из организаций Трамп также анонсировал переоценку финансирования ООН. В конце сентября 2025 года, во время 80-й сессии Генассамблеи ООН, Трамп заявил, что у ООН «огромный потенциал», однако организация «даже близко» не реализует его.

«Всё, что я получил от ООН, — неработающий эскалатор и телесуфлер», — сказал тогда Трамп.

Напомним, во время прибытия американского президента в штаб-квартиру ООН эскалатор, по которому он поднимался, перестал работать, а в начале его выступления сломался телесуфлер.

По данным Reuters, США уже задолжали ООН почти $3 млрд. За 2026 год США также предложили прекратить финансирование миротворческих миссий, сославшись на неудачи операций в Мали, Ливане и ДРК.

«Голубые каски»: что известно о миротворческих миссиях ООН

Миротворческие миссии ООН появились в первые годы создания организации. Всё началось в 1948 году с установления контроля над соблюдением перемирия между Израилем и арабскими государствами в ходе арабо-израильской войны 1948 – 1949 годов. В 1956 году в ходе другой миссии впервые были использованы голубые береты и каски, ставшие символом миротворцев ООН.

Миротворцы ООН. 1964 год Фото: TASS/AP/Harry Houndakjian

Военный персонал ООН может привлекаться для обеспечения безопасности в зоне конфликта и во время выборов, наблюдения за мирными процессами в постконфликтных зонах и спорными участками границы, для защиты персонала ООН, гражданского населения и имущества, проведения работ с местными общинами, содействия установлению мира и других операций.