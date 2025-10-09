До основания, а затем: ООН на четверть сократит миротворческий контингент

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Армия
Герасимов сообщил о завершающем этапе освобождения Купянска-Узлового
Общество
Следствие попросило арестовать завотделением роддома Новокузнецка на два месяца
Мир
СК завершил расследование дела об атаке на Ил-76 с пленными боевиками ВСУ
Общество
Минтранс анонсировал рост парка беспилотных грузовиков в России к 2028 году
Армия
Средства ПВО сбили 34 украинских дрона над территорией России
Мир
МИД РФ выразил протест Британии из-за сотрудника спецслужб под прикрытием
Мир
Совет ЕС с февраля снизил потолок цены на нефть из России до $44,1 за баррель
Мир
Politico узнала о словах политика США о превращении Исландии в 52-й штат
Авто
В Москве проведут профилактику правонарушений среди велокурьеров
Мир
Постпред США при НАТО допустил скорое завершение конфликта на Украине
Мир
Стармер заявил о согласии X соблюдать законы Британии об интимных дипфейках
Мир
Макрон заявил об участии Франции в совместных учениях с Данией в Гренландии
Мир
Трамп 15 января проведет встречу с лидером оппозиции Венесуэлы Мачадо
Мир
Стало известно о возможном проведении заседания СБ ООН по Ирану 15 января
Общество
Аналитик рассказала о настороженности банков из-за схожих сумм денежных переводов
Спорт
ФК «Реал» проиграл «Альбасете» в матче Кубка Испании со счетом 2:3
Авто
Цена новых отечественных авто выросла почти на четверть за год

До основания, а затем: ООН на четверть сократит миротворческий контингент

Решение принято в связи с проблемами в финансировании
Фото: Global Look Press/Blinkcatcher
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В четверг, 9 октября, стало известно, что Организация Объединенных Наций (ООН) из-за нехватки финансирования вынуждена на 25% сокращать численность своих миротворческих миссий по всему миру. Приблизительное число военнослужащих, которых это коснется, составляет 13–14 тыс. Подробнее о сокращениях, его причинах, а также о «голубых касках» — в материале «Известий».

ООН сокращает миротворческий контингент: что известно, причины

9 октября агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ООН сообщило, что организация в ближайшие месяцы собирается сократить четверть своего миротворческого контингента из-за недостаточного финансирования.

Помимо миротворческих войск ООН, которых также называют голубыми касками, сокращения коснутся полиции, гражданского персонала и закупок оборудования. Всего будет уволено порядка 13–14 тыс. сотрудников миссий. Общее же число «голубых касок», по последним данным, составляет порядка 68 тыс. человек более чем из 120 стран мира, они проходят службу в 11 миротворческих миссиях ООН.

ООН миротворцы
Фото: Global Look Press/Ali Hashisho

Вину за сокращение миссии неназванный чиновник в разговоре с Reuters возложил на неплательщиков среди членов ООН, в том числе на США.

На данный момент миротворческие миссии ООН присутствуют в следующих странах и территориях: Центральноафриканская Республика (ЦАР), Южный Судан, Ливан, Кипр, Косово, Демократическая Республика Конго (ДРК), Западная Сахара, Индия, Пакистан, страны Ближнего Востока.

Мировая инициатива: ООН открыла юбилейную сессию в поисках единства
Российская делегация будет продвигать свое видение украинского урегулирования

Вина лежит на США

США являются самым большим донором ООН в области миротворчества. На их долю приходится более 26% взносов, далее следует Китай, который вносит около 24%. Важно отметить, что выплаты не являются добровольными. Каждое государство член ООН обязано внести соответствующую долю расходов на миротворческую деятельность.

Президент США Дональд Трамп после вступления в должность в январе инициировал пересмотр отношений с ООН и другими международными организациями. С января уже было объявлено о выходе США из ряда учреждений структуры ООН, среди них — Совет ООН по правам человека (СПЧ), Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), а также Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Президент США Дональд Трамп выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, США, 23 сентября 2025 года

Президент США Дональд Трамп выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, США, 23 сентября 2025 года

Фото: REUTERS/MIKE SEGAR

Помимо выхода из организаций Трамп также анонсировал переоценку финансирования ООН. В конце сентября 2025 года, во время 80-й сессии Генассамблеи ООН, Трамп заявил, что у ООН «огромный потенциал», однако организация «даже близко» не реализует его.

«Всё, что я получил от ООН, — неработающий эскалатор и телесуфлер», — сказал тогда Трамп.

Напомним, во время прибытия американского президента в штаб-квартиру ООН эскалатор, по которому он поднимался, перестал работать, а в начале его выступления сломался телесуфлер.

Ядерный приговор: санкции ООН против Ирана могут вернуть в ближайшие недели
Как российское председательство в Совбезе способно изменить ситуацию

По данным Reuters, США уже задолжали ООН почти $3 млрд. За 2026 год США также предложили прекратить финансирование миротворческих миссий, сославшись на неудачи операций в Мали, Ливане и ДРК.

«Голубые каски»: что известно о миротворческих миссиях ООН

Миротворческие миссии ООН появились в первые годы создания организации. Всё началось в 1948 году с установления контроля над соблюдением перемирия между Израилем и арабскими государствами в ходе арабо-израильской войны 19481949 годов. В 1956 году в ходе другой миссии впервые были использованы голубые береты и каски, ставшие символом миротворцев ООН.

Миротворческие силы ООН. 1964 год

Миротворцы ООН. 1964 год

Фото: TASS/AP/Harry Houndakjian

Военный персонал ООН может привлекаться для обеспечения безопасности в зоне конфликта и во время выборов, наблюдения за мирными процессами в постконфликтных зонах и спорными участками границы, для защиты персонала ООН, гражданского населения и имущества, проведения работ с местными общинами, содействия установлению мира и других операций.

С 29 мая 2002 года отмечается Международный день миротворцев ООН. Он был учрежден для того, чтобы отдать дань уважения служащим всех миротворческих контингентов ООН и почтить память тех, кто погиб на службе с 1948 года.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026

Прямой эфир