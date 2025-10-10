Депутат оценил введение контроля за размещаемыми подрядчиками сведениями о капремонтах домов

Подрядчики и застройщики будут обязаны размещать в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ) исключительно достоверные сведения о проведении капитальных ремонтов многоквартирных домов. За нарушения предусмотрены строгие штрафы, сообщил «Известиям» первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Лябихов.

За ложные или неполные данные компании будут оштрафованы на сумму от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а за повторные нарушения — до 20 тыс. Игнорирование требований инспекции также повлечет штрафные санкции.

По его словам, в настоящее время в органах публичной власти реальная информация об объектах жилой недвижимости и их техническом состоянии практически мизерна и далека от достоверности. Для принятия государственных механизмов регулирования в сфере содержания многоквартирных домов (МКД) необходима полноценная и объективная информация.

«Если, например, подрядчик пишет, что в доме сделали новый фасад, а жители этого не видят, они могут пожаловаться — инспекторы приедут, проверят работы и документы», — пояснил парламентарий.

По его словам, новые требования жилищного законодательства направлены на расширение полномочий государственных жилищных инспекций (ГЖИ) и усиление контроля за достоверностью информации о капремонте. Это позволит сформировать полные и объективные данные об общем имуществе многоквартирных домов, его техническом состоянии и проведенных работах.

Ранее стало известно, что с 1 марта 2026 года государственная жилищная инспекция начнет контролировать достоверность информации о капитальном ремонте в реестре ГИС ЖКХ.

