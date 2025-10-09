Реклама
Комиссия с главой Росздравнадзора прибыла в Кузбасс для оценки работы роддома
В Вологодской области введут новые ограничения на продажу алкоголя с 1 марта

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
В Вологодской области планируется ввести дополнительные ограничения на розничную продажу алкоголя с 1 марта 2026 года. Они будут связаны с помещениями в многоквартирных домах, точками общепита. Об этом 9 октября сообщил в своем Telegram-канале губернатор Георгий Филимонов.

«Под запретом будет продажа спиртного там, где площадь торгового зала менее 200 кв. м, размещение алкоголя в прикассовой зоне, реализация спиртного в торговых точках и объектах общепита на цокольных этажах. Законопроект разработан и проходит согласование», — говорится в сообщении.

Для предпринимателей, которые посчитают экономически нецелесообразным продолжать работу в таких условиях, будет предложена смена бизнеса на продовольственные магазины шаговой доступности.

По словам Филимонова, в контексте внедрения нового дизайн-кода региона будут устранены незаконные конструкции с фасадов многоквартирных домов, включая вывески различных сетей, включая «Красное & Белое», «Бристоль». Вологда и Череповец также получат новые требования по благоустройству.

Согласно последним данным, в регионе уже закрыли или перепрофилировали 388 из 610 алкомаркетов.

Вот такое палево: кто травит россиян поддельным алкоголем
Ведется борьба с торговцами суррогатами

6 октября сообщалось, что главе Роспотребнадзора Анне Поповой было направлено обращение с просьбой принять меры по усилению контроля за продажей кондитерских изделий, содержащих алкоголь, через маркетплейсы. Уточняется, что в настоящее время в карточках товаров сладостей информация о наличии спиртного часто указывается нечетко — где-то есть пометка «18+», а где-то лишь указан вид начинки без возрастных ограничений.

Читайте также
