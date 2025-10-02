Вот такое палево: кто травит россиян поддельным алкоголем

Массовое отравление суррогатным алкоголем в Ленинградской области вновь напомнило о проблеме контроля за производством спиртосодержащей продукции и ее реализацией. По делу уже арестовано 11 человек, имевших отношение к незаконной реализации спиртосодержащей продукции в регионе. «Известия» вместе с экспертами выясняли, откуда берется смертельно опасное пойло.

Метиловый яд

Следователи установили, что суррогатный алкоголь, ставший причиной смерти как минимум 38 человек, попал в продажу со склада временного хранения спиртосодержащей продукции в поселке Трубников Бор (Тосненский район Ленинградской области). Согласно материалам уголовного дела, «в ходе осмотра места происшествия была также обнаружена и изъята пластиковая бутылка с этикеткой от минеральной воды «Чудская Жемчужина» объемом 0,5 л, частично наполненная прозрачной жидкостью с запахом спирта».

Склад временного хранения спиртосодержащей продукции в поселке Трубников Бор Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Судебная экспертиза уже установила, что причиной смерти потерпевших стал метиловый спирт, следы которого в высокой концентрации обнаружены в их крови. Уголовное дело было взято на контроль прокуратурой. Проверки начались во Всеволожском, Выборгском, Тосненском и Киришском городских округах. Ревизии были подвергнуты пять складов временного хранения алкогольной и спиртосодержащей продукции. Как сообщила по итогам проверок прокуратура Ленинградской области, уже изъято более 5 тыс. л спиртосодержащей жидкости.

Выгода продавца

Торговля суррогатным алкоголем по-прежнему широко распространена в регионах. Флакон пойла стоит от 50 до 100 рублей, но это постоянный доход — один довольный клиент приведет еще дюжину таких же. Сбыт в маргинальной среде оказывается налажен и работает без перерыва — по крайней мере, до смерти покупателя от алкоголизма или же отравления суррогатом. Для розничного продавца это несколько тысяч рублей в день, для оптовика — десятки тысяч.

— Главная трудность для таких «предпринимателей» заключается в том, чтобы найти более-менее безопасный промышленный спирт по бросовой цене и наладить канал его сбыта или хищений. Жидкость могут покупать у кладовщиков, персонала и перемещать в бочках, канистрах в кустарные цеха, — рассказывает источник «Известий» в полиции.

В нелегальных цехах продукцию упаковывают в тару под видом питьевой воды или средств бытовой химии и реализуют по своим каналам, объясняет полицейский.

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

— Естественно, на всех этапах участникам этого цикла понятно, что дело нечистое и риск летального исхода для конечного потребителя запредельный, — говорит он. — Собственно, и потребитель вполне понимает, что может умереть. Но в силу болезни желание выпить у него сильнее чувства самосохранения.

По словам оперативника, как правило, такой криминальный бизнес контролируют этнические преступные группировки, нередко связанные с местной администрацией.

Комплексные меры, такие как маркировка продукции, увеличение минимальной отпускной цены, усиление контроля, привели к заметному снижению неучтенного потребления алкоголя и связанных смертей в 2000–2010-х годах. Но сегодня опасность вновь возросла — причина кроется в социальных факторах и ослаблении контроля за производителями нелегального спиртного.

Суррогат и контрафакт

По оценкам депутата Госдумы, руководителя Всероссийского движения «Трезвая Россия» Султана Хамзаева, процент кустарно произведенного смертельно опасного алкоголя от региону к региону варьируется от 20% до 30% рынка, а если добавить и контрафактную продукцию, произведенную на основе дешевого этилового спирта , то общий объем составит не менее 50% рынка.

— Существует система ЕГАИС, она неидеальна, фиксирует лишь легальный рынок алкоголя. Но те, кто хочет работать в тени, изначально отказываются соблюдать любые установленные правила и рамки, — говорит депутат.

Рейд сотрудников полиции, департамента региональной безопасности и департамента торговли по выявлению точек продажи контрафактного алкоголя в одном из продуктовых магазинов Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Он подчеркнул, что правоохранители и силовые структуры изымают огромные объемы нелегального алкоголя, в чем им помогают участники «Трезвой России».

— Защита здоровья граждан — приоритет, обозначенный российским президентом, — говорит Хамзаев. — В KPI чиновников региональных властей должна входить оценка ситуации в сфере защиты здоровья граждан от алкоголя, табака и наркотиков.

Автор цитаты Случаи массового отравления суррогатным спиртов в России: Оренбургская область, 2021 год. В результате отравления контрафактным алкоголем погибли 36 человека. Пострадавшие приобрели алкогольную продукцию у одного поставщика — он реализовывал товар через сеть нелегальных точек продаж. Свердловская область, 2016 год. В городе Краснотурьинск отравление метанолом унесло жизни 14 человек. Партия поддельного алкоголя была обнаружена у продавцов на местном рынке и в магазинах шаговой доступности. Иркутская область, 2016 год. Жертвами «Боярышника» стали 78 человек, что вызвало общественный резонанс и волну проверок по всей стране. Это отравление стало одним из самых массовых в современной истории России.

Как убивает метанол

Суррогатный алкоголь — это не только технические жидкости или косметические лосьоны, но и поддельный алкоголь, продаваемый под видом легального, рассказал «Известиям» президент Независимой наркологической гильдии, психиатр-нарколог Руслан Исаев.

— Основную опасность представляют метанол (метиловый спирт), этиленгликоль, а также различные альдегиды, сивушные масла, технические растворители.

Метанол — наиболее токсичный компонент, который внешне и по запаху практически не отличается от этанола, отмечает врач.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— Даже небольшие дозы метанола могут быть смертельны: токсическая доза метанола — примерно от 10 мл чистого вещества (это около двух чайных ложек). Такая доза может уже вызвать тяжелое отравление с риском слепоты. Смертельная доза — ориентировочно 30 мл чистого метанола (чуть больше двух столовых ложек). Но описаны случаи смертельного исхода и от меньшего количества, если человек не получил своевременной помощи.

Он отметил, что речь в расчетах идет о чистом метаноле, а в суррогатах концентрация может быть разной, поэтому предсказать точную дозу невозможно.

По словам Руслана Исаева, метанол в организме превращается в формальдегид и муравьиную кислоту, это вызывает тяжелое поражение центральной нервной системы, сильнейший метаболический ацидоз, слепоту (характерный симптом — «туман» или «снежинки» перед глазами) и смерть.

— Симптомы часто появляются не сразу — через 8–24 часа, поэтому человек может не почувствовать опасности , — говорит нарколог.

Единственный антидот

В случае отравления необходимо сразу вызывать скорую помощь.

— По возможности нужно сохранить бутылку или образец жидкости для врачей, — говорит Исаев.

До приезда скорой можно выпить немного этилового алкоголя, говорит врач.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Этанол — это единственный доступный антидот в домашних условиях, он замедляет превращение метанола в ядовитые метаболиты (формальдегид, муравьиную кислоту). Это не лечение, а первая помощь, которая может выиграть время до госпитализации.

Шансы на спасение напрямую зависят от того, как быстро человек обратится за медицинской помощью, говорит врач.

— Если это сделать в первые часы, шанс выжить и избежать слепоты значительно выше.