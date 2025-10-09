Реклама
Мир
Южнокорейский суд приговорил экс-президента Юн Сок Ёля к пяти годам тюрьмы
Мир
Стало известно о готовности НАТО направить около 35 военных на защиту Гренландии
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 106 беспилотников над территорией России
Армия
Подразделение «Горыныч» ликвидировало диверсантов ВСУ в Константиновке
Мир
Трамп заявил о переходе к следующему этапу мирного плана по сектору Газа
Армия
Расчет БПЛА «Молния-2» уничтожил переправу и сорвал ротацию ВСУ в Купянском районе
Общество
В Москве и Чувашии задержали причастных к поджогам по указаниям кураторов подростков
Мир
FT рассказала о планах ЕС изменить порядок вступления ради Украины
Общество
В Госдуме дали рекомендации по быстрому погашению задолженности за ЖКУ
Мир
Трамп поблагодарил Мачадо за передачу Нобелевской премии мира
Армия
ВС РФ ударом авиабомб ФАБ-500 уничтожили переправу ВСУ в Харьковской области
Общество
В ОП предложили внедрить в вузах ЕГЭ по обязательным предметам для бакалавров
Мир
Стало известно об обвинении украинцами Зеленского в ударе ВС РФ «Орешником»
Мир
Родригес дала обещание гордо прибыть в Вашингтон с развернутым флагом Венесуэлы
Общество
В МВД рассказали о новой схеме мошенников с диагностикой на «Госуслугах»
Мир
Миссия Ирана при ООН заявила об ответе на любой акт агрессии
Общество
Синоптики спрогнозировали переменную облачность и до –10 градусов в Москве 16 января

В Петропавловске-Камчатском отменили занятия в школах из-за ухудшения погоды

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов
В Петропавловске-Камчатском занятия второй смены в городских школах и учреждениях дополнительного образования 9 октября отменили из-за ухудшения погодных условий. Об этом 8 октября сообщили в администрации городского округа.

Уточняется, что город находится в зоне влияния циклона, действие которого продлится до ночи 10 октября.

Горожан призывают проявлять осторожность и сохранять бдительность. Не стоит находиться, а также парковать автомобили вблизи потенциально опасных объектов, баннеров, щитов, рекламных конструкций и деревьев.

Очень плохая погода: опубликован прогноз на октябрь 2025 года
Как изменится погода в Москве и Санкт-Петербурге в октябре, какие регионы России засыплет снегом в октябре

Глава города Евгений Беляев 26 сентября заявил, что режим повышенной готовности был введен в Петропавловске-Камчатском из-за участившихся случаев появления там медведей. Мэр напомнил, что выход диких животных в городскую среду обуславливается ее расположением, в связи с которым в Петропавловск-Камчатский порой также забредают рыси и лисы.

