В Петропавловске-Камчатском отменили занятия в школах из-за ухудшения погоды

В Петропавловске-Камчатском занятия второй смены в городских школах и учреждениях дополнительного образования 9 октября отменили из-за ухудшения погодных условий. Об этом 8 октября сообщили в администрации городского округа.

Уточняется, что город находится в зоне влияния циклона, действие которого продлится до ночи 10 октября.

Горожан призывают проявлять осторожность и сохранять бдительность. Не стоит находиться, а также парковать автомобили вблизи потенциально опасных объектов, баннеров, щитов, рекламных конструкций и деревьев.

Глава города Евгений Беляев 26 сентября заявил, что режим повышенной готовности был введен в Петропавловске-Камчатском из-за участившихся случаев появления там медведей. Мэр напомнил, что выход диких животных в городскую среду обуславливается ее расположением, в связи с которым в Петропавловск-Камчатский порой также забредают рыси и лисы.

