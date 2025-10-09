Реклама
В аэропортах Волгограда и Самары ввели временные ограничения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Временные ограничения на полеты были введены в аэропортах Волгограда и Самары. Об этом 9 октября сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорты Волгоград. Самара (Курумоч). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем Telegram-канале.

Представитель Росавиации уточнил, что временные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Кореняко 9 октября сообщил о введении ограничений в аэропорту Саратова. Уточнялось, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Читайте также
