Реклама
Прямой эфир
Мир
Каллас признала неспособность Украины в одиночку оттеснить ВС РФ
Спорт
Российские гимнастки триумфально выступили на III Играх стран СНГ
Авто
Покупатели начали сдавать другие модели Lada ради покупки Lada Iskra в трейд-ин
Интернет и технологии
Создание ПО с помощью ИИ увеличивает уязвимость компаний в 15 раз
Спорт
Дорофеев стал автором первого хет-трика среди россиян в новом сезоне НХЛ
Политика
Путин отметил позитивную динамику развития отношений РФ и Таджикистана
Мир
Путин и Рахмон продолжили переговоры в Душанбе в широком составе
Политика
Путин и Рахмон начали переговоры в формате тет-а-тет
Общество
В Гидрометцентре сообщили о снежном покрове на 60% территории России
Мир
На Западе раскритиковали ответ Зеленского на предложение Путина по встрече
Происшествия
Число пострадавших при ракетном обстреле Масловой Пристани возросло до 12
Политика
Путин прибыл на встречу c президентом Таджикистана Рахмоном
Мир
FT узнала о планах НАТО провести учения на особых участках у границы с РФ
Армия
Росгвардейцы обнаружили склад ВСУ с боеприпасами в ДНР
Мир
В посольстве РФ сообщили о массовом характере недопуска россиян в Южную Корею
Политика
В Кремле заявили об оптимистичном настрое перед встречей Путина и Алиева
Новости компаний
В ВТБ рассказали о проектах открытого банкинга

Конгрессвумен США Луна заявила о встрече с главой РФПИ Дмитриевым в конце октября

Конгрессвумен Луна: России и США стоит поддерживать открытый диалог
0
EN
Фото: Global Look Press/Francis Chung - Pool via CNP
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Конгрессвумен США во Флориде, республиканка Анна Паулина Луна 8 октября анонсировала в конце текущего месяца проведение встречи со специальным представителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

«Я официально подтвердила встречу с <...> Кириллом Дмитриевым, которая состоится в конце этого месяца. <...> Я и мои коллеги с нетерпением ждем этой встречи», — написала она в своей публикации в социальной сети X (бывш. Twitter).

Также Луна отметила, что Москве и Вашингтону не стоит враждовать, и это, по ее словам, понимают многие американцы и члены конгресса США. По ее словам, поддержание открытого межгосударственного диалога очень важно для укрепления мира. Эти контакты, как добавила конгрессвумен, также могут быть полезными для развития российско-американского торгового союза.

Дмитриев в своей ответной публикации в X также поприветствовал проведение переговоров с Луной, которую поблагодарил за мужественную позицию в пользу мира и диалога.

«России и США есть что предложить друг другу»
Пресс-конференция Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам саммита на Аляске. Основные цитаты

Конгрессвумен США в этот же день, комментируя пост Дмитриева о рассекреченных Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) данных о нежелании бывшего главы Белого дома Джо Байдена распространять отчет разведки о его поездке в Киев, выразила желание встретиться с главой РФПИ.

Позднее, 9 октября, Дмитриев отметил важность взаимопонимания РФ и США для сохранения межгосударственного диалога, а также выразил надежду, что грядущая встреча с Луной будет полна конструктивных обсуждений.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025