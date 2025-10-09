Конгрессвумен США Луна заявила о встрече с главой РФПИ Дмитриевым в конце октября
Конгрессвумен США во Флориде, республиканка Анна Паулина Луна 8 октября анонсировала в конце текущего месяца проведение встречи со специальным представителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.
«Я официально подтвердила встречу с <...> Кириллом Дмитриевым, которая состоится в конце этого месяца. <...> Я и мои коллеги с нетерпением ждем этой встречи», — написала она в своей публикации в социальной сети X (бывш. Twitter).
Также Луна отметила, что Москве и Вашингтону не стоит враждовать, и это, по ее словам, понимают многие американцы и члены конгресса США. По ее словам, поддержание открытого межгосударственного диалога очень важно для укрепления мира. Эти контакты, как добавила конгрессвумен, также могут быть полезными для развития российско-американского торгового союза.
Дмитриев в своей ответной публикации в X также поприветствовал проведение переговоров с Луной, которую поблагодарил за мужественную позицию в пользу мира и диалога.
Конгрессвумен США в этот же день, комментируя пост Дмитриева о рассекреченных Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) данных о нежелании бывшего главы Белого дома Джо Байдена распространять отчет разведки о его поездке в Киев, выразила желание встретиться с главой РФПИ.
Позднее, 9 октября, Дмитриев отметил важность взаимопонимания РФ и США для сохранения межгосударственного диалога, а также выразил надежду, что грядущая встреча с Луной будет полна конструктивных обсуждений.
