Конгрессвумен США Анна Паулина Луна изъявила желание провести встречу с Дмитриевым
Конгрессвумен США во Флориде, ветеран американских Военно-воздушных сил (ВВС) Анна Паулина Луна изъявила желание встретиться со специальным представителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Об этом она сообщила 8 октября.
«С нетерпением жду встречи с Кириллом Дмитриевым», — написала Луна на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter).
Соответствующим образом она подытожила свою публикацию, сделанную в ответ на пост Дмитриева о рассекреченных Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) данных. Обнародованные бумаги свидетельствовали о нежелании экс-президента США Джо Байдена, занимавшего данный пост с 2021 по 2025 год, распространять отчет разведки о его поездке в Киев. Тогда, как уточнялось, появились подозрения о возможной связи его семьи с коррупцией на Украине.
Конгрессвумен в своем сообщении, где она использовала в качестве эмодзи российский и американский флаги, подчеркнула, что при расследовании американская сторона действительно столкнулась с доказательствами препятствий по данному вопросу, а также указала на необходимость сохранения межгосударственных «мира и торговли».
Дмитриев 30 сентября заявил, что в настоящее время наблюдается тенденция разоблачения механизмов по манипуляции информацией. Он уточнил, что механизмы машины так называемого ложного повествования начинают раскрываться «шаг за шагом».
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ