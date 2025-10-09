Дмитриев отметил важность взаимопонимания РФ и США для поддержания мира

Взаимопонимание России и США и сохранение межгосударственного диалога очень важны для поддержания мира. Об этом 9 октября сообщил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Такое заявление он сделал в социальной сети X (бывш. Twitter) в ответ на появившуюся там публикацию конгрессвумен США Анны Паулины Луны, которая подтвердила факт препятствий, оказанных американской разведке офисом американского экс-президента Джо Байдена в вопросе распространения отчета о связи бывшего американского лидера с коррупцией на Украине.

«Уважаемая конгрессвумен Луна, спасибо вам за вашу мужественную позицию в поддержку мира и диалога. Мир зависит от того, будут ли США и Россия слушать, понимать друг друга и работать сообща над решением глобальных проблем», — написал Дмитриев.

Он также положительно отреагировал на озвученное Луной желание провести в ближайшем будущем встречу, от которой он ожидает конструктивных обсуждений.

Конгрессвумен США во Флориде днем ранее изъявила желание встретиться с главой РФПИ. Свою публикацию, в которой она указывала на важность сохранения межгосударственных мира и торговли, Луна сопроводила эмодзи с изображениями российского и американского флагов.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ