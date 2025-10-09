Бас-гитарист рок-группы Kiss Джин Симмонс попал в ДТП в Калифорнии

В Малибу, штат Калифорния, 76-летний бас-гитарист рок-группы Kiss Джин Симмонс попал в ДТП. Об этом 8 октября сообщил отдел NBC News в Лос-Анджелесе.

По информации телеканала, инцидент произошел 7 октября. По предварительной информации, музыкант потерял создание, находясь за рулем автомобиля, и врезался в припаркованную машину.

Бас-гитарист был госпитализирован и после медицинского осмотра отправлен домой для дальнейшего восстановления. Кроме того, сам Симмонс после ДТП заявил, что с ним всё в порядке.

«Спасибо всем за добрые пожелания. Со мной всё в полном порядке», — говорится в его сообщении в X (бывш. Twitter).

Американский рэпер Lil Pump (Газзи Фабио Гарсия), получивший известность благодаря вышедшему в 2017 году треку Gucci Gang и альбому Lil Pump, 14 августа сообщил, что попал в ДТП из-за погодных условий. Рэпер заявил, что ему пришлось выбить окно, чтобы покинуть свой автомобиль, который, судя по кадрам, прикрепленным к публикации, достаточно сильно повредился и опрокинулся, после этого он собирался посетить церковь.

