Флот Амурского бассейна устарел почти на 100%

Практически 100% судов Амурского бассейна устарели. Это касается 838 единиц флота, из которых лишь 73 моложе 24 лет, а их средний возраст 46 лет. Из-за этого снижается способность к грузоперевозкам, сообщили «Известиям» в комитете Совета Федерации по экономической политике.

«В пиковые 1985-1990 годы объемы перевозки грузов на реке превышали 33 млн т в среднем в год. В дальнейшем объемы только снижались, до 4-4,3 млн т год. В 2024-м грузоперевозки составили уже 2,2 млн т (из них 1,7 млн т внутренние потребности)», — сообщил «Известиям» член комитета Совфеда по экономической политике Виктор Калашников.

Вице-премьер Юрий Трутнев еще летом поручил Минтрансу и Минпромторгу разработать федеральную программу обновления флота и портов Амурского бассейна. Об этом говорится в протоколе совещания у чиновника, с которым ознакомились «Известия». В документе указано, что на базе Хабаровского судостроительного завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) может быть сформирован крупный госзаказ на строительство речных судов.

Амур входит в десятку крупнейших рек мира: общая протяженность внутренних водных путей реки с гарантированными габаритами судовых ходов превышает 2,5 тыс. км и связывает Амурскую область, Еврейскую автономную область, Хабаровский край, также китайскую провинцию Хэйлунцзян.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

