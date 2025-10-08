Реклама
Прямой эфир
Мир
В Швейцарии при сходе лавины погиб олимпийский медалист по сноуборду
Мир
Президент США сообщил о получении нефти из Венесуэлы «на ежедневной основе»
Общество
СК РФ завершил следственные действия по делу экс-замминистра обороны Булгакова
Армия
Силы ПВО за три часа перехватили над территорией России девять украинских БПЛА
Мир
CBS заявил о гибели 12 тыс. человек при протестах в Иране
Мир
Трамп заявил о намерении США ударить по наркоторговцам в Латинской Америке
Мир
Четыре российские кошки стали лучшими в мире в категории «ветераны»
Мир
Всемирный банк спрогнозировал рост мирового ВВП на 2,6% в 2026 году
Мир
Reuters сообщило о вызове иранского посла дипведомством ЕС
Мир
Генпрокуратура ФРГ обвинила двоих украинцев в шпионаже
Мир
Трамп призвал союзников США покинуть Иран
Армия
Силы ПВО за два часа сбили 33 украинских беспилотника над регионами России
Общество
Городские власти Москвы заявили об улучшении качества воздуха после снегопада
Общество
Сотрудники новокузнецкого роддома выходили на работу больными
Мир
В Госдуме призвали к отставке нынешних политических лидеров ЕС
Мир
Политолог назвал последствия невыплаты Украиной кредитов МВФ
Общество
Сестра пациентки новокузнецкого роддома рассказала о халатности медиков

В США арестовали подозреваемого в приведшем к пожару в Лос-Анджелесе поджоге

В США арестован подозреваемый в поджоге, который привел к пожару в Лос-Анджелесе
0
EN
Фото: x.com/Acting U.S. Attorney Bill Essayli
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В США арестован 29-летний Джонатан Риндеркнехт, его подозревают в целенаправленном поджоге, который впоследствии привел к крупнейшему пожару в истории Лос-Анджелеса. Об этом 8 октября сообщил исполняющий обязанности прокурора США по округу Центральной Калифорнии Билл Эссейли.

«Риндеркнехт устроил пожар в Пасифик-Палисейдс в первый день нового года <...> В итоге он перерос в один из самых разрушительных пожаров в истории Лос-Анджелеса, приведший к гибели людей и масштабным разрушениям», — написал прокурор на своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter).

По данным обвинения, среди доказательств, собранных с цифровых устройств Риндеркнехта, было изображение горящего города, которое он создал с помощью нейросети ChatGPT.

«Хотя мы не можем исправить нанесенный ущерб и разрушения, мы надеемся, что его арест и предъявленные обвинения принесут хоть какую-то справедливость жертвам этой ужасной трагедии», — заявил Эссейли.

Первое слушание по делу Риндеркнехта должно состояться сегодня в окружном суде США в Орландо.

Огонь большого города: в чем причины пожаров в Калифорнии
Разгул стихии в «золотом штате» выходит за пределы обычных масштабов

Многочисленные лесные пожары в Лос-Анджелесе начались 7 января. В связи с возгораниями в штате был объявлен режим крупного стихийного бедствия. Было уничтожено более 12,3 тыс. строений.

25 января президент США Дональд Трамп подписал указы об увеличении поступления воды в пострадавшие от пожаров районы Лос-Анджелеса. Американский лидер отметил, что речь идет о «безлимитной воде», которая приходит c запада побережья, частично из Канады.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026