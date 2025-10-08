В США арестовали подозреваемого в приведшем к пожару в Лос-Анджелесе поджоге

В США арестован 29-летний Джонатан Риндеркнехт, его подозревают в целенаправленном поджоге, который впоследствии привел к крупнейшему пожару в истории Лос-Анджелеса. Об этом 8 октября сообщил исполняющий обязанности прокурора США по округу Центральной Калифорнии Билл Эссейли.

«Риндеркнехт устроил пожар в Пасифик-Палисейдс в первый день нового года <...> В итоге он перерос в один из самых разрушительных пожаров в истории Лос-Анджелеса, приведший к гибели людей и масштабным разрушениям», — написал прокурор на своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter).

По данным обвинения, среди доказательств, собранных с цифровых устройств Риндеркнехта, было изображение горящего города, которое он создал с помощью нейросети ChatGPT.

«Хотя мы не можем исправить нанесенный ущерб и разрушения, мы надеемся, что его арест и предъявленные обвинения принесут хоть какую-то справедливость жертвам этой ужасной трагедии», — заявил Эссейли.

Первое слушание по делу Риндеркнехта должно состояться сегодня в окружном суде США в Орландо.

Многочисленные лесные пожары в Лос-Анджелесе начались 7 января. В связи с возгораниями в штате был объявлен режим крупного стихийного бедствия. Было уничтожено более 12,3 тыс. строений.

25 января президент США Дональд Трамп подписал указы об увеличении поступления воды в пострадавшие от пожаров районы Лос-Анджелеса. Американский лидер отметил, что речь идет о «безлимитной воде», которая приходит c запада побережья, частично из Канады.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ