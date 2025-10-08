Имя экс-судьи Момотова исчезло из состава президиума Совета судей

Упоминание судьи Верховного суда в отставке Виктора Момотова исчезло из состава президиума Совета судей РФ, который опубликован на сайте ведомства.

Ранее Момотов был упомянут на первой строчке президиума на сайте Совета судей как председатель этого органа.

Совет судей РФ — это постоянно действующий орган судейского сообщества, который избирается Всероссийским съездом судей. Председатель также избирается на этом съезде, проводимом раз в четыре года. Момотов был избран председателем в декабре 2016 года на IX Всероссийском съезде судей и переизбран в декабре 2022 года.

Ранее в этот день сообщалось, что Момотов причинил ущерб государству на сумму более 500 млн рублей в результате уклонения от уплаты налогов. Суд отказался удовлетворять ходатайство адвоката экс-судьи, который просил закрыть процесс, заявляя, что в деле содержатся сведения личного характера и банковская тайна.

23 сентября стало известно о поступлении в столичный Останкинский районный суд иска Генпрокуратуры РФ к Момотову. По информации источника «Известий», в рамках иска ведомство требует изъять объекты недвижимости, зарегистрированные на третьих лиц. Судья оформлял приобретенную недвижимость и бизнес на доверенных и подконтрольных лиц, не декларируя при этом свой доход.

В тот же день Момотов обратился в комиссию совета судей с просьбой провести проверку сведений, распространяемых в СМИ, о возможных нарушениях им антикоррупционного законодательства. Момотов заявил, что после официального уведомления о поступлении соответствующего иска в суд он готов предоставить все необходимые пояснения и документы.

26 сентября стало известно, что Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) России досрочно прекратила полномочия судьи Момотова. 3 октября суд ограничил Момотову выезд за рубеж.

