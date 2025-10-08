Реклама
Адвокат Касаткина объяснил отказ суда от освобождения баскетболиста

Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
Суд отказался освободить российского баскетболиста Даниила Касаткина, отвергнув довод защиты о неполноте запроса США об экстрадиции. Об этом 8 октября «Известиям» рассказал адвокат спортсмена Фредерик Бело.

По его словам, защита ходатайствовала о немедленном освобождении Касаткина, так как в запросе отсутствует перевод свидетельства подлинности на французский язык, что противоречит ст. 12 Конвенции об экстрадиции.

«Однако Следственная палата считает, что конвенция не обязывает предоставлять такой перевод в качестве полноты документов дела об экстрадиции. Поэтому она отказывается освободить Даниила Касаткина на этом основании», — пояснил адвокат.

Бело добавил, что стороны в ходе судебного заседания обсудили суть запроса об экстрадиции, который защита Касаткина оспаривает. По мнению адвокатов, доказательства причастности спортсмена к преступлениям, упомянутым в запросе США, недостаточны.

Решение по делу будет вынесено 29 октября, заключил Бело.

Ранее в этот день парижский суд счел неприемлемым требование освободить Касаткина. Отмечалось, что суд отклонил третий запрос со стороны защиты спортсмена о его освобождении из тюрьмы в ожидании вынесения решения.

До этого, 9 июля, по запросу США Касаткина задержали во Франции. По словам Бело, россиянин, вероятно, обвиняется в вымогательствах из-за использования его компьютера злоумышленниками.

Генпрокуратура апелляционного суда Парижа 11 июля сообщила «Известиям», что у США есть 60 дней на предоставление материалов по запросу об экстрадиции баскетболиста. 27 августа, ходатайство Касаткина об освобождении под судебный надзор было отклонено.

