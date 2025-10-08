Утиль сбой: в чем причины масштабной аварии на сайте электронных ПТС

Причиной масштабного сбоя на сайте электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС), который фиксировался 8 октября по всей России, стали неполадки в системе государственного документооборота, полагают эксперты. В среду утром автовладельцы стали массово жаловаться, что их ЭПТС, оформленные в этом сентябре, внезапно аннулировались. В ГАИ им предложили подождать — поставить на учет автомобиль с таким паспортом невозможно. Впрочем, есть и те, кто считают, что сбой мог случиться из-за подготовки системы к новым правилам взимания утильсбора . Подробности — в материале «Известий».

Массовый сбой на сайте электронных паспортов

Массовый сбой на сайте ЭПТС наблюдался 8 октября 2025 года по всей России — почти 30 тыс. документов, выданных после 18 сентября на новые и уже зарегистрированные авто, внезапно получили статус «аннулировано».

Справка «Известий» Электронный паспорт транспортного средства — цифровой документ, который с 2020 года стал обязательным для всех новых автомобилей. Он содержит полную историю машины, включая данные о владельцах, технических характеристиках, прохождении техосмотра и уплате утилизационного сбора. Именно ЭПТС является основным документом для совершения любых регистрационных действий.

Для владельцев авто ситуация оказалась критичной, поскольку без действующего электронного ПТС нельзя поставить автомобиль на учет в ГИБДД, пояснили «Известиям» эксперты.

Технический сбой произошел в ходе обмена данными между Федеральной таможенной службой России и АО «Электронный паспорт», сообщили «Известиям» в пресс-службе ФТС. Проблема была решена в течение нескольких часов — сейчас все 27,6 тыс. ранее аннулированных ЭПТС восстановлены , отметили там.

Информацию подтвердил и администратор системы «Электронный паспорт».

« При передаче сведений посредством Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) произошел технический сбой, который повлек автоматическое присвоение статуса «аннулированный» ЭПТС/ЭПСМ. Эта ситуация никак не связана со взломом или несанкционированным доступом к системам электронных паспортов », — сообщили на сайте организации.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал «Известиям», что причиной масштабного сбоя на сайте ЭПТС стали неполадки в системе государственного документооборота.

— Проблема уже решена. Я созванивался с директором ЭПТС, вопрос уже решен. Был сбой в системе государственного документооборота, — сказал эксперт.

Одними из первых о масштабном сбое на сайте электронных паспортов транспортных средств сообщили жители Дальнего Востока.

« Статус «аннулирован» примерно с 03:00 по Владивостоку получили уже сотни ЭПТС, и еще десятки тысяч по всей стране. Электронные паспорта «откалываются» сутками — все сентябрьские. Недействительными уже стали документы, оформленные до 20 сентября включительн о», — отметили на местном новостном портале VL.ru.

На Дальнем Востоке отделения ГАИ из-за сбоя отказывали в регистрации транспортных средств. В ведомстве рекомендовали записываться на прием повторно — при этом оплачивать пошлину во второй раз не потребуется. А осмотр машины действителен в течение 30 дней, напомнили там.

В МВД «Известиям» сообщили, что информационные системы ведомства, задействованные в процессе регистрации транспортных средств, работают в штатном режиме.

Связан ли сбой с повышением утильсбора

Массовое аннулирование электронных паспортов транспортных средств вызвало серьезные неудобства для автовладельцев по всей стране, полагает владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов.

— Проблема носит технический характер — сбой в передаче данных между Федеральной таможенной службой и автоматизированной системой электронных паспортов. По последним данным, некорректные сведения от таможни привели к автоматическому аннулированию документов, оформленных после 18 сентября . Безусловно, для тысяч автовладельцев ситуация была критичной, ведь без действующего ЭПТС невозможно зарегистрировать автомобиль в ГИБДД, — пояснил он «Известиям».

После исправления ошибок аннулированные паспорта автоматически восстановили свой статус действительных , что избавило владельцев от необходимости повторного оформления документов, сказал Алексей Иванов.

— Это принципиально — система позволяет исправить техническую ошибку централизованно, — сказал он.

По мнению эксперта, сбой мог быть связан, в том числе, с готовящимися изменениями в правилах взимания утильсбора. Он напомнил, что с 1 ноября 2025 года планируется изменить систему расчета сбора для машин мощностью свыше 160 лошадиных сил. Вместо льготных ставок для физлиц от 3 до 5 тыс. рублей будут применяться коммерческие ставки — от 750 тыс. до 2 млн рублей в зависимости от характеристик.

— Массовая подготовка систем к таким масштабным изменениям теоретически могла спровоцировать технические сложности. Но российская система электронного документооборота в автомобильной сфере постоянно совершенствуется — подобные ситуации, хотя и создают временные трудности, помогают выявлять «узкие места» и повышать надежность инфраструктуры , — заметил Алексей Иванов.

Как изменился спрос на мощные авто

Из-за будущего повышения утильсбора взлетел спрос на мощные авто — покупатели стали чаще выбирать модели, которые станут гораздо дороже , рассказали «Известия» эксперты автомобильного портала «Дром».

— Это обычная реакция людей на грядущее повышение цен. Граждане, которые собирались купить такие автомобили ранее, решились в экстремально-короткие сроки, чтобы успеть до повышения цен на авто. За счет такой встряски спроса через несколько месяцев после повышения утильсбора продажи автомобилей всех ценовых категорий сильно уменьшатся , — считает аналитик автомобильного портала Игорь Олейников.

В частности, на Дальнем Востоке продажи автомобилей в сентябре выросли на 7%, а средняя стоимость за месяц поднялась до 1,1 млн рублей. В лидеры вышел Toyota Land Cruiser Prado. Его продажи за сентябрь выросли на 63%, а цена поднялась на 13% — до 3,1 млн рублей.

На втором месте Honda Fit, стоимость этого авто выросла на 2% — до 718 тыс. рублей. Третье место занимает Toyota Corolla Fielder: рост продаж за месяц увеличился на 10%, при этом за месяц он стал дороже на 3% — до 866 тыс. рублей, уточнили автоэксперты.

По данным аналитиков, в основном россияне стали чаще покупать авто мощностью свыше 160 л.с. Например, в августе 2025-го Hyundai Palisade приобрели два человека, а в сентябре — число покупателей выросло до 20 человек. При этом стоимость такой машины упала на 3% — до 4 млн рублей. Аналогичная ситуация с Kia Sorento — их стали приобретать почти на 50% чаще, а цена осталась прежней — 1,9 млн рублей.

Рост продаж за последний месяц показали и автомобили BMW. В сентябре на 74% стали чаще покупать 5-Series и на 52% — модели X5, отметили эксперты.

Могут ли водители получить компенсацию за сбой

Сбой в системе ЭПТС вызвал массовые очереди. Автомобили, ввезенные и растаможенные после 18 сентября, нельзя было ни зарегистрировать, ни снять с регистрации, ни получить уже купленное и привезенное авто из дилерского центра.

Часть компаний и частных лиц понесли финансовые потери из-за простоя транспортных средств , рассказала начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова.

По ее словам юриста, сбой принес автовладельцам и другие неудобства. Например, водители должны будут повторно записаться на регистрацию в ГАИ — при этом оплачивать пошлину второй раз не потребуется.