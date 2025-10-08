Утиль сбой: в чем причины масштабной аварии на сайте электронных ПТС

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
В Швейцарии при сходе лавины погиб олимпийский медалист по сноуборду
Мир
Президент США сообщил о получении нефти из Венесуэлы «на ежедневной основе»
Общество
СК РФ завершил следственные действия по делу экс-замминистра обороны Булгакова
Армия
Силы ПВО за три часа перехватили над территорией России девять украинских БПЛА
Мир
CBS заявил о гибели 12 тыс. человек при протестах в Иране
Мир
Трамп заявил о намерении США ударить по наркоторговцам в Латинской Америке
Мир
Четыре российские кошки стали лучшими в мире в категории «ветераны»
Мир
Всемирный банк спрогнозировал рост мирового ВВП на 2,6% в 2026 году
Мир
Reuters сообщило о вызове иранского посла дипведомством ЕС
Мир
Генпрокуратура ФРГ обвинила двоих украинцев в шпионаже
Мир
Трамп призвал союзников США покинуть Иран
Армия
Силы ПВО за два часа сбили 33 украинских беспилотника над регионами России
Общество
Городские власти Москвы заявили об улучшении качества воздуха после снегопада
Общество
Сотрудники новокузнецкого роддома выходили на работу больными
Мир
В Госдуме призвали к отставке нынешних политических лидеров ЕС
Мир
Политолог назвал последствия невыплаты Украиной кредитов МВФ
Общество
Сестра пациентки новокузнецкого роддома рассказала о халатности медиков

Утиль сбой: в чем причины масштабной аварии на сайте электронных ПТС

Она продлилась несколько часов, но сейчас система вновь работает
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Причиной масштабного сбоя на сайте электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС), который фиксировался 8 октября по всей России, стали неполадки в системе государственного документооборота, полагают эксперты. В среду утром автовладельцы стали массово жаловаться, что их ЭПТС, оформленные в этом сентябре, внезапно аннулировались. В ГАИ им предложили подождать — поставить на учет автомобиль с таким паспортом невозможно. Впрочем, есть и те, кто считают, что сбой мог случиться из-за подготовки системы к новым правилам взимания утильсбора. Подробности — в материале «Известий».

Массовый сбой на сайте электронных паспортов

Массовый сбой на сайте ЭПТС наблюдался 8 октября 2025 года по всей России — почти 30 тыс. документов, выданных после 18 сентября на новые и уже зарегистрированные авто, внезапно получили статус «аннулировано».

Справка «Известий»

Электронный паспорт транспортного средства — цифровой документ, который с 2020 года стал обязательным для всех новых автомобилей. Он содержит полную историю машины, включая данные о владельцах, технических характеристиках, прохождении техосмотра и уплате утилизационного сбора. Именно ЭПТС является основным документом для совершения любых регистрационных действий.

Для владельцев авто ситуация оказалась критичной, поскольку без действующего электронного ПТС нельзя поставить автомобиль на учет в ГИБДД, пояснили «Известиям» эксперты.

Гибдд
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Технический сбой произошел в ходе обмена данными между Федеральной таможенной службой России и АО «Электронный паспорт», сообщили «Известиям» в пресс-службе ФТС. Проблема была решена в течение нескольких часов — сейчас все 27,6 тыс. ранее аннулированных ЭПТС восстановлены, отметили там.

Информацию подтвердил и администратор системы «Электронный паспорт».

«При передаче сведений посредством Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) произошел технический сбой, который повлек автоматическое присвоение статуса «аннулированный» ЭПТС/ЭПСМ. Эта ситуация никак не связана со взломом или несанкционированным доступом к системам электронных паспортов», — сообщили на сайте организации.

Документы
Фото: ИЗВЕСТИЯ

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал «Известиям», что причиной масштабного сбоя на сайте ЭПТС стали неполадки в системе государственного документооборота.

— Проблема уже решена. Я созванивался с директором ЭПТС, вопрос уже решен. Был сбой в системе государственного документооборота, — сказал эксперт.

Одними из первых о масштабном сбое на сайте электронных паспортов транспортных средств сообщили жители Дальнего Востока.

«Статус «аннулирован» примерно с 03:00 по Владивостоку получили уже сотни ЭПТС, и еще десятки тысяч по всей стране. Электронные паспорта «откалываются» сутками — все сентябрьские. Недействительными уже стали документы, оформленные до 20 сентября включительно», — отметили на местном новостном портале VL.ru.

Руль
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

На Дальнем Востоке отделения ГАИ из-за сбоя отказывали в регистрации транспортных средств. В ведомстве рекомендовали записываться на прием повторно — при этом оплачивать пошлину во второй раз не потребуется. А осмотр машины действителен в течение 30 дней, напомнили там.

В МВД «Известиям» сообщили, что информационные системы ведомства, задействованные в процессе регистрации транспортных средств, работают в штатном режиме.

Крепкий руль: как машины со штрафстоянок становятся военным транспортом
Специалисты ремонтного батальона переделывают конфискованные автомобили для нужд фронта

Связан ли сбой с повышением утильсбора

Массовое аннулирование электронных паспортов транспортных средств вызвало серьезные неудобства для автовладельцев по всей стране, полагает владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов.

Проблема носит технический характер — сбой в передаче данных между Федеральной таможенной службой и автоматизированной системой электронных паспортов. По последним данным, некорректные сведения от таможни привели к автоматическому аннулированию документов, оформленных после 18 сентября. Безусловно, для тысяч автовладельцев ситуация была критичной, ведь без действующего ЭПТС невозможно зарегистрировать автомобиль в ГИБДД, — пояснил он «Известиям».

Гибдд
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

После исправления ошибок аннулированные паспорта автоматически восстановили свой статус действительных, что избавило владельцев от необходимости повторного оформления документов, сказал Алексей Иванов.

— Это принципиально — система позволяет исправить техническую ошибку централизованно, — сказал он.

Двигатель
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По мнению эксперта, сбой мог быть связан, в том числе, с готовящимися изменениями в правилах взимания утильсбора. Он напомнил, что с 1 ноября 2025 года планируется изменить систему расчета сбора для машин мощностью свыше 160 лошадиных сил. Вместо льготных ставок для физлиц от 3 до 5 тыс. рублей будут применяться коммерческие ставки — от 750 тыс. до 2 млн рублей в зависимости от характеристик.

Массовая подготовка систем к таким масштабным изменениям теоретически могла спровоцировать технические сложности. Но российская система электронного документооборота в автомобильной сфере постоянно совершенствуется — подобные ситуации, хотя и создают временные трудности, помогают выявлять «узкие места» и повышать надежность инфраструктуры, — заметил Алексей Иванов.

Нулевой уровень: как будут бороться с нетрезвыми водителями
В ОП обсудили меры по борьбе с пьяными за рулем

Как изменился спрос на мощные авто

Из-за будущего повышения утильсбора взлетел спрос на мощные авто — покупатели стали чаще выбирать модели, которые станут гораздо дороже, рассказали «Известия» эксперты автомобильного портала «Дром».

— Это обычная реакция людей на грядущее повышение цен. Граждане, которые собирались купить такие автомобили ранее, решились в экстремально-короткие сроки, чтобы успеть до повышения цен на авто. За счет такой встряски спроса через несколько месяцев после повышения утильсбора продажи автомобилей всех ценовых категорий сильно уменьшатся, — считает аналитик автомобильного портала Игорь Олейников.

Автомобиль
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

В частности, на Дальнем Востоке продажи автомобилей в сентябре выросли на 7%, а средняя стоимость за месяц поднялась до 1,1 млн рублей. В лидеры вышел Toyota Land Cruiser Prado. Его продажи за сентябрь выросли на 63%, а цена поднялась на 13% — до 3,1 млн рублей.

На втором месте Honda Fit, стоимость этого авто выросла на 2% — до 718 тыс. рублей. Третье место занимает Toyota Corolla Fielder: рост продаж за месяц увеличился на 10%, при этом за месяц он стал дороже на 3% — до 866 тыс. рублей, уточнили автоэксперты.

По данным аналитиков, в основном россияне стали чаще покупать авто мощностью свыше 160 л.с. Например, в августе 2025-го Hyundai Palisade приобрели два человека, а в сентябре — число покупателей выросло до 20 человек. При этом стоимость такой машины упала на 3% — до 4 млн рублей. Аналогичная ситуация с Kia Sorento — их стали приобретать почти на 50% чаще, а цена осталась прежней — 1,9 млн рублей.

Ключ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Рост продаж за последний месяц показали и автомобили BMW. В сентябре на 74% стали чаще покупать 5-Series и на 52% — модели X5, отметили эксперты.

Мягкие баллы: отечественным автозаводам снижают оценку
В России могут изменить требования к локализации автомобилей

Могут ли водители получить компенсацию за сбой

Сбой в системе ЭПТС вызвал массовые очереди. Автомобили, ввезенные и растаможенные после 18 сентября, нельзя было ни зарегистрировать, ни снять с регистрации, ни получить уже купленное и привезенное авто из дилерского центра.

Часть компаний и частных лиц понесли финансовые потери из-за простоя транспортных средств, рассказала начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова.

Кошелек
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По ее словам юриста, сбой принес автовладельцам и другие неудобства. Например, водители должны будут повторно записаться на регистрацию в ГАИ — при этом оплачивать пошлину второй раз не потребуется.

Пострадавшие, которые понесли значительные денежные убытки, могут обратиться с жалобой в ГАИ или с иском в суд, в том числе с коллективным, отметила юрист. Впрочем, подобный сбой, скорее всего, будет расцениваться как форс-мажорное обстоятельство — шанс получения компенсации, которая перекрыла бы судебные издержки, невелик, полагает она.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026

Прямой эфир