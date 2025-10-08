Песков анонсировал встречу Путина с Алиевым в Таджикистане

Президент России Владимир Путин проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время своего визита в Таджикистан. Об этом 8 октября заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Помимо ранее анонсированной программы визита в Таджикистан состоится встреча лидеров РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева», — сказал Песков.

Он также отметил, что сам факт проведения встречи говорит о намерении двух лидеров обсудить все насущные моменты. Кроме того, Песков подчеркнул, что российский настрой на встречу лидеров является позитивным.

7 октября официальный представитель Кремля указал на важность динамики двухсторонних отношений России с Азербайджаном. Он также подтвердил, что Алиев по телефону поздравил Путина с днем рождения.

В тот же день стало известно, что лидеры стран провели телефонный разговор, в котором обсудили развитие отношений России и Азербайджана.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ