Мир
Дмитриев прокомментировал активность Зеленского в общении с Трампом
Мир
Нетаньяху заявил о «колоссальной» победе Израиля на всех фронтах
Мир
В центре Тбилиси состоялось антиправительственное шествие
Мир
В ходе столкновения с афганскими военными погибли 58 солдат Пакистана
Происшествия
В Горловке после удара ВСУ по автобусу тяжело ранен ребенок
Мир
Вэнс заявил о готовности Трампа к разумному подходу в переговорах с Китаем
Армия
Пушилин сообщил о взятии под контроль южной части Молодецкого в ДНР
Мир
Эрдоган отметил заинтересованность «торговцев кровью» в конфликте на Украине
Мир
Зеленский и Трамп провели телефонный разговор второй раз за два дня
Происшествия
В Белгородской области после атаки дрона ВСУ ранены взрослый и двое детей
Мир
Командир ВСУ заявил о необходимости призыва в армию несовершеннолетних юношей
Мир
Макрон пригрозил России расплатой в случае отказа от переговоров
Мир
В Италии сильный пожар уничтожил исторический монастырь XVII века
Армия
Средства ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ над Крымом
Мир
В МИДе рассказали о новых правилах въезда в Испанию
Мир
Вэнс допустил применение Трампом закона о восстании для порядка в США
Мир
Премьер-министр Франции Лекорню заявил о формировании нового состава правительства

Песков анонсировал встречу Путина с Алиевым в Таджикистане

Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев
Президент России Владимир Путин проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время своего визита в Таджикистан. Об этом 8 октября заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Помимо ранее анонсированной программы визита в Таджикистан состоится встреча лидеров РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева», — сказал Песков.

Он также отметил, что сам факт проведения встречи говорит о намерении двух лидеров обсудить все насущные моменты. Кроме того, Песков подчеркнул, что российский настрой на встречу лидеров является позитивным.

С боку на Баку: к чему приведет сближение Азербайджана с Украиной
Зеленский и Алиев встретились в Дании

7 октября официальный представитель Кремля указал на важность динамики двухсторонних отношений России с Азербайджаном. Он также подтвердил, что Алиев по телефону поздравил Путина с днем рождения.

В тот же день стало известно, что лидеры стран провели телефонный разговор, в котором обсудили развитие отношений России и Азербайджана.

