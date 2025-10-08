Сорвавшийся с поезда под Клином подросток предлагал школьнику стать зацепером

Подросток из Подмосковья, сорвавшийся с поезда в районе Клина, не раз предлагал приятелю-пятикласснику присоединиться к зацеперам. Об этом «Известиям» 8 октября рассказал сам Руслан, благодаря которому неравнодушные местные жители смогли отыскать пострадавшего.

«Он мне еще в августе говорил: «Давай с нами». Его друг тогда мне тоже предлагал. По словам Артема, он делал это из-за поднятия адреналина», — объяснил пятиклассник.

Школьник признался, что очень переживал за 14-летнего друга, но до конца верил, что тот остался в живых. После того как в Сети появились сообщения о его гибели, Руслан принялся собирать информацию у общих знакомых, а затем передал ее в районный чат, где обсуждали случившееся.

«Мне их общие друзья говорили, что со мной хотят что-то сделать. Но я попросил, чтобы они уладили этот вопрос. По их словам, поступали угрозы», — добавил мальчик.

Обращаясь к пострадавшему другу, Руслан пожелал ему скорейшего выздоровления и выразил надежду, что тот перестанет общаться с зацеперами, которые бросили его в беспомощном состоянии.

По предварительной информации, в день инцидента трое подростков катались на «Ласточке», скорость которой может достигать 160 км/ч. Один из детей сорвался и упал в овраг. Его приятели подумали, что он погиб, и решили не рассказывать взрослым об инциденте. При этом зацеперы выложили в Сеть ролик, в котором описывали свои приключения.

Ребенка удалось найти благодаря помощи пятиклассника Руслана, который передавал активистам всю найденную информацию о случившемся. Поначалу мальчику никто не верил, но затем его сообщения заметили два местных жителя. Они решили исследовать местность по наводке школьника и отыскали пострадавшего.

Спасший подростка мужчина отметил, что тот был найден в нижнем белье и со сломанной челюстью. На тот момент мальчик лежал в овраге около трех дней. По убеждению очевидца, бросившие приятеля зацеперы могли вводить в заблуждение его семью и делали всё, чтобы его никто не нашел. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

