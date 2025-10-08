Силы ПВО за три часа уничтожили восемь дронов ВСУ над тремя регионами России
Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили восемь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над тремя регионами России. Об этом 8 октября сообщили в Минобороны РФ.
«С 14:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написали в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что пять дронов были сбиты над Брянской областью, два беспилотника ликвидировали над территорией Белгородской области, а еще один беспилотный летательный аппарат уничтожили над Курской областью.
За минувшую ночь силы ПВО уничтожили 53 БПЛА ВСУ над регионами России. Уточнялось, что 28 дронов были ликвидированы над территорией Белгородской области, 11 беспилотников сбили над территорией Воронежской области, шесть дронов — над территорией Ростовской области, по два БПЛА были уничтожены над территориями Брянской и Курской областей и еще по одному беспилотнику — над территориями Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областей.
